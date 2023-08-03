位於高雄港灣的「大港倉二期開發案」，傳出重大招商捷報，來自台中的知名旅宿「嬉開發」團隊，申請開發高雄港蓬萊商港區2座倉庫，經營「嬉港倉」設計旅店，並且大手筆力邀日本建築大師隈研吾，親自操刀全台唯一「隈研吾設計的倉庫旅店」，打造高雄水岸新地標。

高雄港區土地開發公司董事長沈妙姿3日證實指出，在台中經營「植光花園旅店」和「嬉行旅」的「嬉開發」團隊，已經向土開公司申請承租高雄港蓬萊商港區「倉4」、「倉6」的2座倉庫、以及緊鄰的20、21地號土地，總共1,424坪基地，規劃經營特色旅店。

最難能可貴的是，「嬉開發」團隊董事長王心虹為了打造這座位於高雄港灣的特色旅店，特別邀請隈研吾建築都市設計事務所，進行旅店的設計，並獲日本建築大師隈研吾允諾，親自操刀，未來，高雄港將擁有全台唯一「隈研吾設計的倉庫旅店」。

隈研吾是日本國寶級建築師，善於將工業素材與自然木材巧妙結合，作品散發日式和風與東方禪意，被業界稱為「負建築」，在國際上享有高度的評價。知名的代表作品包括位於日本東京的臺灣鳳梨酥專賣店「微熱山丘 南青山店」、「淺草文化觀光中心」，以及號稱台灣絕美星巴克的花蓮洄瀾門市等。

為了此一倉庫旅店，日本國寶級的建築師隈研吾，特地在今年7月17日率領他的團隊，實地勘察大港倉二期開發案基地，並與高雄市政府秘書長郭添貴、臺灣港務公司高雄港務分公司總經理王錦榮、高雄港區土地開發公司董事長沈妙姿、總經理蘇志勳，共同交流高雄港發展願景展望。

據悉，隈研吾對這個世界最大活化的高雄港倉庫群、以及連結駁二藝術特區與高雄港蓬萊商港區的大港橋，大讚「景觀既壯闊秀麗，更可看到高雄和台灣轉變的過程」，因此，決定親自設計「嬉港倉」旅店，「讓歷史留給我們的禮物，好好保存下來」。

沈姿妙指出，「嬉開發」團隊已經與高雄港區土地開發公司，簽訂「大港倉二期整建招租案」合作意向書，由「嬉開發」團隊成立專案公司「嬉港倉股份有限公司」經營，預計投資額約4億元，合約期間20年，到期可續約承租，特色旅店初步規劃44間客房，2024年底前營運。

沈妙姿表示，高雄市政府近年與臺灣港務公司合作，進行港區水岸的轉型開發，陸續推出「棧貳庫」、「高港水花園」、「大港橋」等建設，屢獲各界好評。高雄市長陳其邁上任後，除挈劃「亞灣2.0智慧科技創新園區」等建設外，更加速推動愛河、愛河灣、三號船渠等遊艇碼頭，並全面開放水域，提供全國民眾友善親水環境，成功翻轉港區面貌。2021國慶煙火、2022台灣燈會、台灣文博會及設計展、2023海洋派對等大型活動所創造的口碑人潮，讓港區成為高雄市政建設的焦點，也吸引各界投資開發的目光。

沈妙姿透露，隈研吾大師希望透過大港倉二期「嬉港倉」旅館設計，提供人們自由地到戶外活動、感受自然，即使在室內，也能感受到自然光影的轉變，融合文化元素和自然景觀，注重保護和強調高雄獨特的自然風貌，同時，提供舒適和豪華的住宿體驗，將高雄的手工藝，文化，藝術體現在設計各種面向，讓這座旅館將不僅是簡單的建築物，更是一座高雄港文化地標，向世界展示高雄的魅力和創造力，讓高雄這座城市、這片土地，充滿活力和人氣，除了創造高話題性，並藉此提升國際知名度及能見度，也透過國際級大師的地標作品接軌國際。

蓬萊商港區是高雄港區最早開發的區域，曾歷經打狗開港、築港工程，見證倉庫、鐵道與港口的海運聯運體系逐步成長，推動城市茁壯，曾因戒嚴封閉，2018年港市合一開放解禁，臺灣港務公司高雄港務分公司總經理王錦榮表示，「蓬萊商港區曾是將滄海化為桑田，創造外銷奇蹟的蓬萊仙島」，歷經打狗開港與築港工程，蓬萊商港區逐步走向現代化，倉庫、鐵道與機械起卸設備，港口與鐵道的海運聯運，使得高雄港的運能，在1930年代快速成長。

王錦榮指出，戰後1949年因戒嚴令港區封鎖，直至近年不斷推動「港市合一」，才於2018年解除蓬萊商港區的限制，兼顧港區貨運需求之下，逐步調整散雜貨作業碼頭，未來，將持續結合大港倉一期及大港橋串連駁二藝術特區、蓬萊倉庫群，加速水岸空間整體發展。