新竹縣關西鎮鳳山溪6月間受到艾斯巴達公司汙染，導致民眾用水受影響，事發至今近2個月，立委林思銘4日在臉書發文，直指因為始作俑者艾斯巴達公司不善後，整起事件應該中央和地方攜手解決，才是正途。

林思銘發文指出，受到汙染的邊坡土壤，日前已由新竹縣政府環保局清除完畢，但其實被汙染的土壤和河川底泥，應該由行為人，也就是整起汙染事件的始作俑者艾斯巴達公司負責才對，艾斯巴達公司卻始終置之不理。

環保局日前已先派工清理汙染物再向業者求償。林思銘表示，雖然環保局確實應該積極應對，但事關用水安全與生態保育，環保署不能只要求地方政府提出清理計畫，就好像事不關己，而是應該主動釐清狀況並協助縣政府、鎮公所，畢竟除了嚴懲破壞環境的業者外，環境的快速恢復，則需要大家一起努力。

另外，林思銘也認為中央應該將鳳山溪集水區公告為水質水量保護區，並且讓汙染性事業遠離水源區，才是根本之道。