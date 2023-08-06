彰化縣清水岩文創生態協會理事長陳慶福看到鵪鶉屍陳遍野，直說真的太殘忍。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣社頭鄉清水岩十八彎古道入口水源保護區，疑似被禽場棄養數千隻小鵪鶉在該地等死，現場慘不忍睹。彰化縣政府今天中午指出，不肖業者已違反《動物保護法》、《畜牧法》及《廢棄清理法》，若從採樣鵪鶉驗出禽流感等疫病，將依《動物傳染疾病防治條例》重罰，已連繫警政單位清查中。

彰縣府農業處指出，不肖業者惡意遺棄動物，涉違反《動物保護法》第5條第2項規定，可依該法第30條規定應裁處新台幣1萬5千元以上7萬5千元以下罰鍰。

若業者為畜牧場，則違反《畜牧法》第5條第3項規定「應設置畜禽廢污處理設備」，可依該法第39條第1項第11款「未依死廢畜禽廢棄物處理計畫書處理死廢畜禽廢棄物」之規定，依法裁處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

此外，不肖業者隨意棄置死廢畜也涉及《廢棄清理法》規定，且經採檢，若具有動物傳染病，則違反《動物傳染疾病防治條例》第43條規定第7項規定，可處新臺幣5萬元以上100萬元以下罰鍰，並得限期令其改善，屆期未改善者，得按次處罰之。

令人擔憂的是，該批遭棄置的鵪鶉可能染有疫病，對此彰化縣動物防疫所人員已先行採樣，並協助清除動物屍體並交由化製處理，要等檢驗報告出來才能確認。

檢驗結果如果是禽流感，可依據《動物傳染疾病防治條例》裁罰，撲殺的動物不補償。彰縣府已連繫彰化縣警局，調閱監視錄影畫面，追查全案。