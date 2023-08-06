女星祈錦鈅長相甜美、身材傲人，在社群上擁有逾50萬名粉絲追蹤，人氣不俗。今年5月閃婚的她，於近日在社群上透露懷孕喜訊，並曬出多張挺著孕肚的養眼美照，讓粉絲看得嗨翻。誰料，今(6日)她在社群上吐露心聲：「其實我對這個世界沒有留戀」，公開起初不願曝光好消息的原因。

祈錦鈅近日在社群上以限時動態的形式曬出多張露出「孕肚」的美照，透露懷孕的好消息。此外，今日她也在IG上發文，PO出自己以比基尼穿搭亮相的多張照片，雖然肚子凸起明顯，但四肢依舊苗條、臉上也掛著招牌甜笑，大方秀福利讓粉絲們欣賞。

此外，祈錦鈅也在貼文中一併吐露近期心聲，寫下：「其實我對這個世界沒有留戀」，並向腹中的胎兒道歉：「抱歉帶你來這個可怕的世界，對我來說，真的很可怕，希望你不要經歷我的一切經歷。」隨後話鋒一轉，也認可世界依然有美好的事物：「也希望你了解這世界不只是可怕的人，還有好的人與大自然的萬物靈。」

由於祈錦鈅過往曾捲入霸凌風波，深知人心的她，也在貼文之中，透露為何不願曝光好消息的原因：「本來想說這應是件開心幸福的事，不應該受心理有病的人影響，所以一直沒與大家分享。」也向一直支持她的粉絲們道謝：「謝謝你們的訊息、甚至電話關心，讓我知道其實很多人一直都在。」在該則貼文中，也可見到不少網友留言：「結婚、懷孕很好啊。何必自己侷限自己，沒有任何人是被所有人喜愛的」、「過好自己的生活，不愧對自己的良心就夠了」、「開心最重要。」

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