現年50歲的日本男星木村拓哉，昔以《長假》、《HERO》等作品走紅，近期正忙著為新作品《風間公親-教場0-》宣傳的他，在忙碌之餘也頻在社群上更新貼文分享工作花絮以及生活大小事和粉絲分享。豈料，他近日更新的照片卻看似「老態明顯」，在社群上引發討論。

木村拓哉過去曾為了宣傳新作品《風間公親-教場0-》，在社群上一連更新多則貼文和粉絲們分享工作花絮。豈料，其中有幾張照片中的他看似「白髮蒼蒼」的模樣，引發粉絲們的擔憂，不過後來真相曝光，原來是他為了還原原著的造型，將頭髮漂白、染色。

然而，隨著木村拓哉邁入知命之年，也有不少粉絲擔憂他能否保持男神的顏值以及魅力，而他近期在社群上曬出的一連串自拍照中，雖然頭髮是因作品因素才呈現白頭模樣，但眼袋下垂、皺紋明顯，讓他看起來「老態明顯」，感覺比實際上還要衰老許多。

不過，綜合日媒報導，據實際訪問日本街頭1000位民眾(男女各半)的問卷中顯示，木村拓哉仍位居「想一起長途旅行的明星」、「想一起看夏日煙火的明星」等問題的前三名寶座，打敗日本諸多小鮮肉男星，顯見其人氣並未隨著年歲的增長而衰退。事實上，從木村拓哉的社群動態中也可見到他時常運動、健身，十分自律在保持自身的狀態，因此不論是肌肉抑或是身體線條，都保養得相當好，體態一點也不像50歲的大叔。