教育部公布今年教育奉獻獎20名獲獎人名單，台南市推薦的國立成功大學退休教授李克讓及楊明宗、新化區那拔國小退休校長康麗娟、嘉義縣鹿草國中退休教師邱招蓮等4人獲得殊榮。市長黃偉哲除肯定4名得獎者實至名歸，退休後仍持續灌溉教育福田外，市府教育局也將在9月舉辦的全市教師節表揚大會授獎。

其中，高齡95歲的李克讓是今年最年長的獲獎者，任教期間成立全國第一所機械研究所博士班、造船系與機械系航空組等，對台灣的船艦工業及航太科技產生重大影響；退休後還成立基金會，積極獎勵培育優秀人才，近30年來嘉惠學子逾千人，共發放獎學金逾千萬元，傳為杏壇佳話。

楊明宗則專精於統計學領域，退休後仍發揮所長，投入命題、評鑑、參與審議會等教育工作，為國選才；還續留統計系兼授課程，迄今教學生涯長達50年，嘉惠學子無數；並積極領導參與逾20個公益團體，設置獎助學金，獎助弱勢，以為教育奉獻為樂，善盡服務社會之責，永不停歇。

康麗娟秉持教育與服務是助人的歷程，恪遵職守為學子奉獻41年，退休後與台南市觀護協會成立友善校園法治宣講團，前往各校以話劇方式進行宣導，建立社會安全網；還擔任台南地方法院少年保護志工，輔導非行少年步入正軌；更推動天文科學教育、防災教育、家庭教育、家暴防治等不餘遺力。

家住台南的邱招蓮初入杏壇即加入童軍行列，退休後一本初衷，在台南市家庭教育中心擔任志工與童軍義務服務員，持續秉持童軍的核心理念，積極參與推動家庭教育、童軍教育與社會貢獻服務，也持續增能培訓，提升服務能量。

黃偉哲認為，教育人員從初任教職到退休，已將人生最精華、美好的數十年歲月，投身在學校、貢獻給學生；4位得獎者退休後仍持續不輟，從事教育或學生輔導等相關志願服務工作，並具備深遠影響力，令人感佩與敬重。