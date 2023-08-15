雞蛋是常見食材，也是蛋白質來源來源之一，而市售許多雞蛋常會發現外殼顏色有所差異，是否也代表營養價值也不同？對此，營養師林冠良解答，沒有差別，蛋殼顏色差異取決於雞隻品種及遺傳，在同樣重量下，營養基本相同。另外，他表示挑選雞蛋其只看重新鮮與否，購買前最好看清楚有無破損情況。

林冠良在粉專「林冠良營養師Siin」發文說明，蛋殼顏色不同與營養沒有關係，但若蛋黃顏色的差異，倒是可能有不同營養。他舉例，像是顏色很黃的，可能是玉米黃質比較多；顏色比較紅，可能是β-胡蘿蔔素比較多。

林冠良進一步指出，探究蛋黃顏色差異其實無太大意義，首先它並非某一個成份比另一個成份營養的關係，就如上述所提，玉米黃質和β-胡蘿蔔素兩者屬不同營養素，無從比較起；其次，這些成份的主要攝取途徑為蔬菜、水果，也不是雞蛋。

林冠良強調，關於雞蛋挑選他只看新鮮與否，購買前最好看清楚有無破損，其它無論是omega、硒（selenium）、低膽固醇（low cholesterol），對他來說基本上都沒意義。認為吃雞蛋吃的是蛋白質、膽固醇及一些卵磷脂而已。

農業部畜牧司指出，選購雞蛋應選外觀潔淨，沒有雞糞、污泥等污染物，表面無污斑或變色，且蛋殼完整，無破裂損傷。購買盒裝洗選蛋時，應注意其外包裝是否明確標示品名、淨重、有效日期、保存期限、製造者等項。經台灣優良農產品標章（CAS）驗證的蛋品，都經過嚴格的檢驗，且流通、販售流程都是在低溫的環境，產品品質才有保障。