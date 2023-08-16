訂單不順、外銷受阻！據勞動部今天公布的本周無薪假（減班休息）統計人數，較上周的9855人爆增1346人、13.6％，實施人數已達1萬1201人、其中又以製造業人數達9327人最多，本周資訊電子製造業更爆增880人，勞動部官員認為，仍是個別廠商訂單受阻，未有龍頭級廠商實施，仍要持續觀察。

據勞動部今天公布無薪假事業單位達632家、1萬1201人，較上周的576家、9855人，共增加56家、1346人，實施期間多數為3個月以下，頻率則以每周多休1天的「周休三日」為主。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，本周增加主要集中在製造業、達1256人，並以資訊電子增加880人最多，其中包括某廠商實施550人、另一廠商實施250人，實施原因皆為訂單減少，「但不是半導體相關廠商」，也不是龍頭級廠商，未來仍要持續觀察。

黃維琛說，金屬機電製造業、批發及零售業本周也分別增加281人、87人，但前者有廠商停止實施、也有人接續實施，後者則主要為與製造業連動性較高的批發業為主。