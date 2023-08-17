南韓知名女星IU(李知恩)除了推出不少大熱歌曲，多次出演戲劇也有不俗的成績，備受諸多粉絲支持。平時十分寵粉的她，近期在南韓舉辦紀念展覽，並特地化身「棉花糖」守候在展場，還與現場粉絲互動、「掏出信用卡讓歌迷刷」，讓粉絲們驚喜萬分。

IU為慶祝出道15週年，在南韓首爾舉辦為期一個月的《IU Media Art Exhibition Moment》展覽，其中不僅內容豐富，還有特色扭蛋及周邊商品，吸引不少粉絲到場朝聖。不過，有粉絲指出在昨(16日)的傍晚，出現數名穿著「棉花糖」玩偶裝的人來到現場，其中一位特別嬌小的扮裝者竟是IU本尊。

마멜군 탈 쓰고 팬들 보러올 생각을 했다는게 너무기특함 으이구 목격담도 넘넘커여워 훙

“유난히 되게 작은 마멜 하나가 있엇다” pic.twitter.com/h1LR5t7E7f — 앗디 (@heyattidude) August 16, 2023

當時恰巧在現場的粉絲表示，IU在人數最少的時候來到展覽場，且自己很幸運能遇到還沒戴上頭套、正在著裝的她。此外，她也一併透露IU之後不僅親自發放紀念品，還會與遇到的粉絲合照、聊天，更甚之拿出信用卡「讓粉絲刷卡買想買的展覽周邊」。

이때다 아이유전시회 붐은왓다

아이유도 다녀간 아이유전시회 ㄲㅇ합니다 https://t.co/oJLynRttnL pic.twitter.com/9OLnyCdkOk — 앗디 (@heyattidude) August 16, 2023

事實上，棉花糖裝扮是IU的經典歌曲〈Marshmallow（棉花糖）〉的伴舞，且當時她在十週年演唱會上，宣布不再唱該首歌曲時，粉絲們也難有機會再見到棉花糖人的萌樣。誰料，IU透過此次展覽機會，親自上陣讓「棉花糖君」重見天日，圓了粉絲們的夢，且還有知情人士透露，相關畫面事後會在IU的社群頻道上更新，讓沒能親眼見到IU的人，也能透過影片彌補遺憾。