天后李玟生前參加《2022中國好聲音》因抗議賽制，而遭不公平對待引發爭議，連帶讓正在播出的《2023中國好聲音》引發關注，還有眼尖網友發現，擔任導師的潘瑋柏手明明放在大腿，椅子卻自己轉動了，畫面曝光讓網友全炸鍋。

節目18日播出的最新內容中，參賽者「遊夢島樂隊」正在台上表演原創歌曲《愛本身》，擔任導師的潘瑋柏、周華健、薛之謙等人都認真欣賞演出，潘瑋柏的手明明放在大腿上、沒按按鈕，椅子卻自己轉動了，讓潘瑋柏有些驚嚇、表情不知所措，從嘴型還推測看到他驚呼「What」或「哇」。

【單曲純享】遊夢島樂隊《愛本身》，開口就驚豔【2023中國好聲音】（潘瑋柏椅子轉動約在3分29秒處開始）

畫面曝光讓網友全炸鍋，紛紛留言討論：「潘瑋柏沒拍吧？椅子自己轉了？」、「新時代的有錢能使鬼推磨（轉椅），潘瑋柏椅子自己轉。潘瑋柏人都傻了：我想發火但我惹不起」、「潘瑋柏這是妥妥的工具人啊，沒有拍，椅子自己轉了，哈哈哈哈哈，這節目太魔幻了 李玟在天上驚呆了吧！」

《2023中國好聲音》賽制和以往不同，學員可以決定「盲選」或「明選」，明選是導師面對學員，若沒有按下紅色按鈕轉回，則代表邀請學員加入戰隊。盲選則是導師背對學員，若按下紅色按鈕轉身，就代表邀請學員加入自己的戰隊，如今潘瑋柏被揪出沒伸手按鈕，椅子卻自己轉動，話題已在網上掀起熱議。