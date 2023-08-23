參山處單車嘉年華秋日騎旅獅山，三大路線騎遊再抽10萬好禮。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

秋天是單車騎遊的最佳季節，交通部觀光局參山國家風景管理處推出「2023參山騎旅單車嘉年華」活動，將於10月21日在苗栗縣頭份市斗煥國小開騎，參山處今年騎乘路線移到獅頭山地區，規劃3條活動路線，包括「北埔騎遊」、「南庄騎遊」及「環湖逍遙遊」，邀請車友享受竹苗地區的湖光山色，車友補給品提供了在地客家、原民美食，參加車友將抽出總價值10萬好禮，歡迎大家踴躍報名。

參山處長曹忠猷指出，今年將參山騎旅移師到獅頭山辦理，藉由活動讓全台車友也看見獅山豐富多樣及人情味濃厚的客家及原民文化。同時提供報名即送百元消費券，車友在悠閒騎行，慢遊享受鄉村風景和寧靜氛圍，沿路可品嚐特產美食，感受參山騎旅的運動觀光能量。

活動當天並有文創市場，下午也將抽出總價值10萬好禮，大獎有Apple Watch Series 8一名、價值2萬元的美利達自行車1台等，讓車友們來參山運動、觀光、吃美食又拿好禮。

今年參山騎旅路線分3條，不同里程適合不同車友，其中長距離的「南庄騎遊」有47公里、「北埔騎遊」則為50公里，報名這2條路線即加碼贈送美利達自行車水壺1個，第3條「環湖逍遙遊」環繞峨眉湖1圈的短距離21公里路線，以上只要報名任一條路線，參山處都會贈送限量喔熊單車專業後背包。沿路的補給品提供在地客家竹塹餅、客家發糕和原住民石板烤香腸，讓車友們一路騎的快樂、吃的愉快，渡過一個悠然自在的參山騎旅日。

參山處為了鼓勵車友共襄盛舉，提倡自行車運動，實踐零碳排的環保行動，為地球盡一份微薄的心力，報名車友只要是搭乘大眾交通工具抵達會場，憑車票或電子搭乘紀錄，即可獲得喔熊小禮物一份，歡迎大家一同追求健康、環保的生活品質。「2023參山騎旅單車嘉年華」活動報名從25日中午開始報名，名額將有1000名。