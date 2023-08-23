香港驚悚電影《失衡凶間之罪與殺》以三段式故事，揭開香港都市傳說的神密面紗，集合金馬影后林嘉欣、香港實力派的劉俊謙、蔡思韵、衛詩雅、黃又南、朱栢康等演員共同演出，當中林嘉欣更突破以往文清又美麗形象，大擔挑戰SM肉搏床戲場面，以皮帶讓對手演員黃錠江窒息。

林嘉欣（右）在《闇室》中與黃錠江上演SM肉搏床戲。（華映提供）

衛詩雅（左）則和黃又南演出《頭髮》。（華映提供）

《失衡凶間之罪與殺》3段故事為《頭髮》、《貓劫》、《闇室》，林嘉欣與劉俊謙和朱栢康共同合作《闇室》，她扮演溫柔的牙科護士，但上班卻必須面對好色的牙醫，突然出現了對她有好感的廚師劉俊謙，引發了一連串失控的情節。

林嘉欣以往也曾演出多部驚悚恐怖作品《救命》、《怪物》等，獨樹一格的恐怖演技非常吸睛，這回再展影后級演技，更大膽首度挑戰SM床戲，劇組在現場準備充份，不但有身材好、胸肌壯的男星黃錠江扮演床戰對手，皮鞭、鎖鍊、頸箍甚至塑膠袋應有盡有，似乎要上演一場窒息性愛場面。

林嘉欣現場演來非常專業，不但目露凶光，更毫不猶豫的用塑膠袋套住黃錠江的頭部，鎖上頸箍更加上鎖鍊，讓對方動彈不得，無法呼吸不停爭扎。雖演出畫面驚悚但現場氣氛卻很輕鬆，林嘉欣看到黃錠江的鋼條式身材及壯碩的胸肌，忍不住笑說：「難怪我會想殺死你，你的身材竟然比我還好，讓我太生氣了。」

但林嘉欣也稱首度挑戰SM場面，很怕失手弄傷對方，「因為我一定要真的出力，真的勒緊他脖子上的皮帶才會有真實感，才會好看，不然一看到皮帶鬆鬆的，就會很假。但皮帶弄緊了很難立刻鬆開，我怕他會非常難受，希望儘量不NG，讓他少受點苦。」只要導演一停機，林嘉欣會立刻幫忙鬆開皮帶，關心對方身體狀況，表示安全是最重要的。電影9月1日上映。