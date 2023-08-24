搶攻秋季啖蟹商機，福容大飯店桃園機場捷運A8店，館內「福粵樓」餐廳9月起推出時令主題饗宴「金秋旬蟹」，三道各具特色美饌，從經典清蒸原味，台灣溫補麻油香到異國星洲風情，巧妙運用當季肥美螃蟹，精彩呈現多種口感變化。另外ABar也即日起推出「精品咖啡買一送一」與奧地利百年品牌「Julius Meinl小紅帽咖啡」共同攜手，為咖啡迷們帶來一場夢幻咖啡之旅。

福容大飯店桃園機場捷運A8店「福粵樓」，為融合粵式飲食文化與江浙料理的中餐廳。隨著秋季螃蟹膏腴味美，福粵樓特別推出「金秋旬蟹」季節限定新品「老酒花雕蒸膏蟹」、「麻油雙腰浸肥蟹」及「星洲辣子蟹」。其中「老酒花雕蒸膏蟹」以花雕酒香搭配滑嫩蒸蛋，交織出滑口濃郁秋蟹逸品。「麻油雙腰浸肥蟹」麻油煸炒薑片後，加入飽含豐腴蟹黃沙母及雙腰，溫補養氣必嚐經典。「星洲辣子蟹」肉質緊實飽滿沙公，以主廚特製獨門辛香醬料爆炒後，鹹鮮香辣滋味，可搭配軟法麵包吃食。

位於福容大飯店桃園機場捷運A8店5樓，擁有360度環景落地窗、可鳥瞰機場捷運獨特風景的ABar，除提供各式調酒飲品，讓林口龜山地區在地民眾可輕鬆享受小酌時光外；日前也引進奧地利國寶、維也納精品咖啡品牌「Julius Meinl 小紅帽咖啡」，採用產自農莊高山的Julius Meinl咖啡豆，其獨特的維也納式「由淺至微深」烘培法，保留咖啡豆綠原酸與果酸，讓咖啡更加香氣宜人且嚐後回甘，滿足咖啡迷的堅持追求。

為廣邀咖啡迷齊聚盡享咖啡盛宴，即日起至9月30日，ABar特別回饋「精品咖啡買一送一」，兩杯不限同一品項，以較低單價者贈送為準。