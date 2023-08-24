日本5人天團「嵐」（ARASHI）從1999年出道後便風靡亞洲，人氣不俗。而在2020年休團後，而成員們也各自有了新的發展。其中，40歲的二宮和也，在2021年宣布當爸，成為該團的首位人父外，近期也專注在戲劇以及音樂事業上，並在工作之餘，更新社群和粉絲們透露近況。

二宮和也過往除了以「嵐」成員身分展開偶像事業外，也在諸如《硫磺島的來信》、《即使弱小也能取勝》、《檢方的罪人》等作品中擔綱一角，以精湛演技以及帥氣外貌獲得不少粉絲的支持。然而，過往未有個人社群帳號的二宮和也，今年3月無預警開通X(前身為推特)，第一篇貼文便寫下：「開始使用Twitter囉，是本尊喔。」等字句，雖然因沒有頭像、僅有單純文字，在當時讓不少粉絲心中存疑，認為是假帳號。對此，二宮在簡介寫上「比起官方認證的藍勾勾，更希望事務所的藝人們都來追蹤。」並附上與自己同年同月生日的同事「風間俊介」的事務所藝人簡歷，且幾日後也放上了自己與獎盃合影的照片，才抹除粉絲的懷疑。

二宮和也自使用X後，頻頻在其上以文字分享生活動態，偶會附上照片供粉絲欣賞。近日，他便曬出一張長捲髮造型的自拍照，只見畫面中的他，雖然髮際線有後移的跡象，且頭髮有些許凌亂，但仍無損男神帥氣，臉上幾乎未見一絲皺紋，模樣十分凍齡。此外，他也在該則貼文寫下：「當時我決定給自己的長髮拍一張照片，結果就像Uber eats外送員介紹頁面上面的照片類似。」

相關貼文曝光後，底下幾乎都是網友的讚賞，有人笑稱「如果是長這樣的外送員，那我可以。」還有不少網友表示：「這麼帥的人，感覺就是能做出一番大事業」、「你還是一樣帥」、「我認為這種造型非常好」、「變成酷叔叔了。」