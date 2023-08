S2O Taiwan上週末兩天圓滿落幕,榮獲英國權威媒體「世界百大音樂節」殊榮。(S2O Taiwan提供)

「S2O Taiwan潑水音樂節」上周末兩天於台北市大佳河濱公園圓滿落幕,69組頂級國際藝人全員到齊,沒有任何一個表演者放鳥,吸引上萬人前往濕身狂歡朝聖,不只台灣人,現場也有許多來自泰國、韓國、日本、香港等地的國際遊客特地來台朝聖,現場一堆比基尼辣妹、胸肌猛男一起濕身狂歡,打卡狂讚:「今年S2O太好玩!明年還要來玩!」電子音樂權威媒體《DJ Mag》於台灣時間昨(23日)公布「世界百大電子音樂節」,S2O Taiwan拿下「世界百大電子音樂節」的殊榮,名列第79名,更拿下兩個單項冠軍:台灣排名第1名、S2O Festival巡迴分站第1名,讓台灣被國際看見。

S2O招牌360度噴水主舞台由傳奇天團Swedish House Mafia(瑞典浩室黑手黨)成員Axwell與Sebastian Ingrosso以及「美國白金認證才子」ILLENIUM(鳳凰之子)作為雙日壓軸。首日Axwell與Sebastian Ingrosso相繼帶來〈More Than You Know〉、〈Dreamer〉等派對洗腦金曲,並以天團代表作〈Don’t You Worried Child〉作為壓軸曲,360度噴水系統齊發,全場HIGH到最高點,沒想到他們主動再加碼安可曲〈Save The World〉,他們說:「謝謝台北,謝謝台灣,謝謝S2O,很開心我們聚在一起。」ILLENIUM則是派對洗腦金曲連發,包括與The Chainsmokers(老菸槍雙人組)合作的〈Takeaway〉、〈See You Again〉與天后艾薇兒合作的〈Eye Wide Shut〉,壓軸曲帶來〈Good Things Fall Apart〉,他感性道別:「台灣非常謝謝你們,我會想念你們,我愛你們!」

兩大亞洲性感DJ雙姬MIU與Amber NA(藍星蕾)在周日午後大雨過後登上S2O招牌360度噴水主舞台,開場立刻吸引許多粉絲尖叫,兩人表演到一半時,突然驚喜走到舞台前方,獻上抖音神曲誓言版的〈求佛〉的經典舞蹈,兩人跳起舞來可愛又性感,MIU用雙手在頭上比一個大愛心,Amber NA則是帶動樂迷高舉雙手一起跳,全場尖叫聲不斷;新加坡「全民男神」悟空(WUKONG)首度在台表演,卯足全勁帶來一連串超炸的混音組曲,不時近距離丟礦泉水送給樂迷消暑,炒熱全場氣氛。表演中段,他播放個人代表作〈黃飛鴻重生〉以及最新單曲〈兩隻老虎〉,並開啟一系列華語金曲串燒,包括茄子蛋的〈浪子回頭〉、周杰倫〈七里香〉等。久未來台的他念念不忘台灣小吃臭豆腐,表演結束時還要求樂迷喊「臭豆腐」拍合照,足見他對台灣的喜愛。

嘻哈舞台Money Bunny人氣不輸主舞台,復出首場海外表演獻給台灣的美國饒舌小天王Lil Mosey(小莫西)在首日壓軸登場,他的抖音神曲代表作〈Blueberry Faygo〉吸引全場大合唱,台下出現手機燈海,讓他感性說:「這是我第一次來台灣,也是第一次來亞洲,我們一起HIGH起來吧!」澳洲饒舌歌手Masked Wolf(披著人皮的狼)以代表作〈Astronaut in the Ocean〉征服全場樂迷,更當場向粉絲學說中文「你好漂亮」,HIGH翻全場;第二天以韓國饒舌嘻哈(K-Hiphop)及韓式蹦迪(K-Bounce)為主題,首度來台的南韓女力饒舌歌手CAMO,現場向粉絲學中文「台北我愛你」,更走到台下跟粉絲擁抱、合照,親民程度爆表;南韓嘻哈大勢品牌兩大王牌歌手GRAY、LOCO一出場就尖叫連連,兩人在最後在台上驚喜合體,更大方脫掉上衣,露出結實胸肌、冰塊盒腹肌,甚至拿起水槍與台下樂迷玩水,帶給樂迷度過難忘的一晚。

今年S2O Taiwan在「濕身第一關」WaterBOOM舞台設置3層樓高的「巨大瀑布水門」,每一個樂迷一進場保證全身先濕掉,更在現場打造全台首座「人體洗車工廠」,多位比基尼女神站在玻璃櫥窗中,手拿沾有泡沫洗劑的海綿擦拭玻璃,火辣又性感。首日「最性感百大女DJ」浜崎真緒化身DJ MAO,一登場直喊:「台灣我愛你」,不時可愛嘟嘴、吐舌、放送手勢愛心,又近距離發小禮物給粉絲,甚至喝完水當場喂給粉絲喝,全場尖叫聲不斷;第二天橘瑪麗化身DJ MARY,一出場先親切地微笑與粉絲揮手,音樂一下之後立刻轉換性感DJ隨著音樂狂跳,不時要台下觀眾跟著節拍拍手,表演到一半HIGH到突然對台下連續比了4次中指喊著「Fuck」,讓全場陷入一陣瘋狂。