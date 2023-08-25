S2O Taiwan上週末兩天圓滿落幕，榮獲英國權威媒體「世界百大音樂節」殊榮。（S2O Taiwan提供）

「S2O Taiwan潑水音樂節」上周末兩天於台北市大佳河濱公園圓滿落幕，69組頂級國際藝人全員到齊，沒有任何一個表演者放鳥，吸引上萬人前往濕身狂歡朝聖，不只台灣人，現場也有許多來自泰國、韓國、日本、香港等地的國際遊客特地來台朝聖，現場一堆比基尼辣妹、胸肌猛男一起濕身狂歡，打卡狂讚：「今年S2O太好玩！明年還要來玩！」電子音樂權威媒體《DJ Mag》於台灣時間昨（23日）公布「世界百大電子音樂節」，S2O Taiwan拿下「世界百大電子音樂節」的殊榮，名列第79名，更拿下兩個單項冠軍：台灣排名第1名、S2O Festival巡迴分站第1名，讓台灣被國際看見。

S2O招牌360度噴水主舞台由傳奇天團Swedish House Mafia（瑞典浩室黑手黨）成員Axwell與Sebastian Ingrosso以及「美國白金認證才子」ILLENIUM（鳳凰之子）作為雙日壓軸。首日Axwell與Sebastian Ingrosso相繼帶來〈More Than You Know〉、〈Dreamer〉等派對洗腦金曲，並以天團代表作〈Don’t You Worried Child〉作為壓軸曲，360度噴水系統齊發，全場HIGH到最高點，沒想到他們主動再加碼安可曲〈Save The World〉，他們說：「謝謝台北，謝謝台灣，謝謝S2O，很開心我們聚在一起。」ILLENIUM則是派對洗腦金曲連發，包括與The Chainsmokers（老菸槍雙人組）合作的〈Takeaway〉、〈See You Again〉與天后艾薇兒合作的〈Eye Wide Shut〉，壓軸曲帶來〈Good Things Fall Apart〉，他感性道別：「台灣非常謝謝你們，我會想念你們，我愛你們！」

兩大亞洲性感DJ雙姬MIU與Amber NA（藍星蕾）在周日午後大雨過後登上S2O招牌360度噴水主舞台，開場立刻吸引許多粉絲尖叫，兩人表演到一半時，突然驚喜走到舞台前方，獻上抖音神曲誓言版的〈求佛〉的經典舞蹈，兩人跳起舞來可愛又性感，MIU用雙手在頭上比一個大愛心，Amber NA則是帶動樂迷高舉雙手一起跳，全場尖叫聲不斷；新加坡「全民男神」悟空（WUKONG）首度在台表演，卯足全勁帶來一連串超炸的混音組曲，不時近距離丟礦泉水送給樂迷消暑，炒熱全場氣氛。表演中段，他播放個人代表作〈黃飛鴻重生〉以及最新單曲〈兩隻老虎〉，並開啟一系列華語金曲串燒，包括茄子蛋的〈浪子回頭〉、周杰倫〈七里香〉等。久未來台的他念念不忘台灣小吃臭豆腐，表演結束時還要求樂迷喊「臭豆腐」拍合照，足見他對台灣的喜愛。

嘻哈舞台Money Bunny人氣不輸主舞台，復出首場海外表演獻給台灣的美國饒舌小天王Lil Mosey（小莫西）在首日壓軸登場，他的抖音神曲代表作〈Blueberry Faygo〉吸引全場大合唱，台下出現手機燈海，讓他感性說：「這是我第一次來台灣，也是第一次來亞洲，我們一起HIGH起來吧！」澳洲饒舌歌手Masked Wolf（披著人皮的狼）以代表作〈Astronaut in the Ocean〉征服全場樂迷，更當場向粉絲學說中文「你好漂亮」，HIGH翻全場；第二天以韓國饒舌嘻哈（K-Hiphop）及韓式蹦迪（K-Bounce）為主題，首度來台的南韓女力饒舌歌手CAMO，現場向粉絲學中文「台北我愛你」，更走到台下跟粉絲擁抱、合照，親民程度爆表；南韓嘻哈大勢品牌兩大王牌歌手GRAY、LOCO一出場就尖叫連連，兩人在最後在台上驚喜合體，更大方脫掉上衣，露出結實胸肌、冰塊盒腹肌，甚至拿起水槍與台下樂迷玩水，帶給樂迷度過難忘的一晚。

今年S2O Taiwan在「濕身第一關」WaterBOOM舞台設置3層樓高的「巨大瀑布水門」，每一個樂迷一進場保證全身先濕掉，更在現場打造全台首座「人體洗車工廠」，多位比基尼女神站在玻璃櫥窗中，手拿沾有泡沫洗劑的海綿擦拭玻璃，火辣又性感。首日「最性感百大女DJ」浜崎真緒化身DJ MAO，一登場直喊：「台灣我愛你」，不時可愛嘟嘴、吐舌、放送手勢愛心，又近距離發小禮物給粉絲，甚至喝完水當場喂給粉絲喝，全場尖叫聲不斷；第二天橘瑪麗化身DJ MARY，一出場先親切地微笑與粉絲揮手，音樂一下之後立刻轉換性感DJ隨著音樂狂跳，不時要台下觀眾跟著節拍拍手，表演到一半HIGH到突然對台下連續比了4次中指喊著「Fuck」，讓全場陷入一陣瘋狂。