雲林縣北港武德宮中元普度供品，約9成將送給弱勢家庭。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮武德宮財神廟每年中元節普渡，開放信眾認贊普桌，數量年年增加，今年達8708桌創新紀錄，市值逾千萬元，廟方26日表示由於數量太多無法全數擺桌，因此將每桌供品裝箱，約有9成信眾普渡物資捐出，分送全台弱勢家庭，希望藉由普渡活動，傳達中元教孝月的慈悲精神。

武德宮將於本月30日舉行中元普渡，26日截止信眾報名贊普，反應熱烈超出預期，贊普桌數達8708桌，比去年成長約2成，主要是信眾認同廟方迅速將普渡供品送到各縣市幫助弱勢，加上供品豐富多元物超所值，且規畫完善普渡儀式，包括主法和尚親率法會眾信巡普、在廟區焚燒金紙敬奉神明與好兄弟等。

武德宮主委林安樂表示，早年廟方普度供桌只有數百桌，供品可全數擺在供桌上，但近年來贊普增至數千桌，廟埕已無法容納全數供桌，因此只能將每桌供品打包裝箱，疊放在供桌上，場面壯觀，可說是全台最大單一普場，約有1成信眾在普渡後將供品帶回家吃平安，其他9成信眾都選擇捐出作愛心。

林安樂說，每年中元普度，是民間信仰慈悲普施，強調冥陽和諧精神，普渡的有形物資，更是台灣社會弱勢族群與慈善機構秋冬最重要的物資來源之一，今年供品市值逾千萬元，每桌內容物有米、麵、罐頭、餅乾等食品，可供小家庭享用3至7天，減輕其經濟壓力。

林安樂指出，不少信眾認為普渡金紙應在寺廟焚燒，而非集中送往垃圾焚化爐焚燒，以示對神明、好兄弟的尊敬，這也是許多信眾選擇到武德宮贊普的原因之一，且武德宮金紙堅持以竹漿為原料，具低排煙、低殘留特性，並推廣祭祀環保專用爐，目前興建1座碳隔離「地庫」金爐中，啟用後將可有效減少空氣汙染。