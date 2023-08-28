臺科大設計系學生劉宥希、陳虹菱以漂流木及鋼筋為主要材料的木工作品《與生活的對話》奪下今年由臺東縣政府主辦的「臺東國際青年工藝設計營暨競賽」金獎，獲得8萬元獎金。

「臺東國際青年工藝設計營暨競賽」至今已邁入第9屆，今年安排學員分別進駐5間工作坊，與經驗豐富的工藝師學習，最後由學員製作出融合進駐工作坊技藝的作品。

陳虹菱分享，平時做設計幾乎都以建模、3D列印的方式完成作品，較少接觸到木頭和木工，對木頭也是一知半解，因此一開始的草圖只是理想上的設計，忽略了木頭重量上的問題。在老師們的幫助下，把重量與視覺效果列入考量，經過不斷的討論與調整，才能成功完成這個作品。

劉宥希與陳虹菱進駐位於臺東知本的「山野牧人」工坊，在木作師傅的幫助下，賦予漂流木新生命。劉宥希說，在營隊的每一天都在與工藝師、設計師、自己，甚至是與大自然對話，「我們將在臺東生活中的點滴融入於作品中，也透過這些對話，讓我們更認識台東。」

《與生活的對話》利用自然光凸顯木頭的形狀與紋理，讓光線透過木頭間的縫隙灑落到空間，營造出舒適的氛圍，並以顏色漸變的效果跟錯位的擺放展現出臺東山與海的層次感。特殊的光影設計與細節上的巧思，使《與生活的對話》獲得評審青睞。

陳虹菱坦言，自己是抱著學習與體驗的心態參加工藝營，在畫圖和發想期間，甚至帶著草圖到海邊散步、上山看星星，欣賞臺東的自然風景與生活樣態，她認為設計是圍繞在生活中，「沒靈感就放鬆一下，多看看生活開心點，想法自然就多了。」

劉宥希更大方分享創作的訣竅，她指出，創作當下的喜怒哀樂都會呈現在作品上，沒有靈感時，需要「多聽多看多觀察」，發掘平常不會注意到的事物，讓生活中的事物成為靈感來源。她也建議學弟妹在討論過程中要表達意見並勇於嘗試，不僅能釐清想法也能從中獲得啟發。