致詞談兩岸恰如江河行舟 蔣萬安曝雙城論壇定位玄機 @ChinaTimes

台北市長蔣萬安赴上海在雙城論壇提倡「雙城好兩岸好」，台北市議員林延鳳30日痛批，今天是開學日，督導教育業務的副市長跟教育局長湯志民都在上海，讓家長擔憂發生重大校安事件會群龍無首，中山北路也發現路樹倒塌壓死騎士，蔣萬安連市政都顧不好，竟妄言「雙城好兩岸好」，面對上海市長龔正「兩岸中國人」言論，蔣萬安毫無反應，也令人失望，恐淪為中國統戰宣傳樣板。

林延鳳批評，蔣萬安為了出訪風光，把「市府群臣」帶往上海，開學日當天負責督導教育的高層長官都不在，若非北市被動接受上海方面要求，怎可能做出如此輕忽孩子的安排，難道蔣萬安忘記家裡老大是今天開學？

她也指出，蔣萬安在倡議「雙城好兩岸好」，稱「兩岸關係如江河行舟」的同時，台北中山北路卻發生路樹倒塌導致騎士被壓死的不幸事件，難道蔣萬安來上海只為告訴全世界「他所治理的台北有多差？」

「連台北都管不好，還管兩岸？簡直吃碗內看碗外！」林延鳳認為，蔣萬安無視中國對台無理貿易阻撓，將其淡化成「商務摩擦」，並說在上海要幫台灣農民賣水果，對於中國無理且鴨霸行為從未表達抗議，完全是倒果為因。

她表示，上海市長龔正在蔣面前口出「兩岸中國人」，或高談中國早在2021年「十四五規劃」就已設下「一個中國」框架的「兩岸融合發展」時，蔣萬安作為首都市長毫無反制，只敢談「和平」，更像是為對方的政治訴求具體背書，成為傳樣板，坐實「被中國吃豆腐」的顧慮。

林延鳳直言，蔣萬安在上海夸夸高論「兩岸關係如江河行舟」，連市政都顧不好，還妄言「雙城好兩岸好」，更別提當上海市長龔正口出「兩岸中國人」言論，蔣萬安作為首都市長，卻毫無反應令人失望，此次上海行恐怕只有「中國好，上海好，台灣、台北並不好」。

此外，林延鳳根據秘書處資料指出，蔣萬安此次上海行是該處主辦「雙城論壇」花費最高、出團人數最多的一次，但空有陣仗和好聽話，缺乏首都市長的高度，未將民主自由國家的價值與訴求展現出來。

林直言，不是一味迎合、討好，就能化解分歧、消彌對立，更非透過外界包裝和吹捧，就能讓大家無視其市政「無能擺爛」。蔣萬安此行不敢駁斥「文攻」統戰言論，對「武嚇」共機繞台噤若寒蟬，究竟在政治上除「中國好，上海好」，對他所來自的台北、台灣究竟「好不好」，市民自有公論。