一名女網友和媽媽無話不談，連交男友進展程度都可以聊，完全沒有禁忌；她今年上大學，媽媽提醒她要保護自己，最近還提到要帶她去裝避孕器當入學禮物，原PO驚呼「我媽真的是世界最酷的媽媽！」許多網友看了狂讚「天啊，媽媽好開明」、「有這種明理媽媽真好」。

一名女網友在《Dcard》發文表示，和媽媽相處模式就像閨密一樣，兩人無話不談，交男友進展程度都能聊，有時候甚至會被媽媽的開放程度嚇到。

原PO舉例，媽媽常提醒她要保護自己，性行為記得戴套，千萬不要未婚懷孕，爸媽不想太早當阿公阿嬤；媽媽還提到原PO體質不適合吃避孕藥，想帶她去裝避孕器，沒想到兩人聊完後決定前往診所諮詢，已預約好裝避孕器時間。

原PO表示，一直都知道媽媽是新時代女性，但沒想到今年上大學，竟然收到爸媽送的避孕球當禮物，還可以跟媽媽聊很多性方面的話題。

許多網友看了都表示羨慕，「有這種明理媽媽真好，我媽只會叫我不要亂來」、「你媽媽超開明！超羨慕的」、「原PO媽媽很懂得保護女兒」、「看這種文都覺得像在看小說一樣，覺得不可思議，怎麼會有這種媽媽存在？」