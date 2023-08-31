海保署8月31日至9月2日在南港展覽館1館「臺灣國際海洋暨漁業產業展」設有「海廢再生聯盟專區」，將展示廢漁網、廢蚵繩及海廢保麗龍如何變身為椅子、背包、眼鏡、衣服、筆電等產品。

民眾現場體驗海廢化身成各式商品。（圖片來源：海洋保育署提供）

海保署表示自110年成立海廢再生聯盟，目前已達45家成員，協助推動海廢回收再利用，積極發展新技術讓海廢變黃金，本次展區呈現海廢產業循環經濟的未來，歡迎民眾親身來體驗海廢如何化身成各式商品，參與活動還有機會獲得浮球製成的鋼珠筆。

海保署署長黃向文說，「海廢再生聯盟專區」由17家聯盟成員共同參與展示，展區以生命週期形式展出，現場將擺放海廢產品使用的原料如廢漁網等、半成品乃至終端產品，讓民眾瞭解廢漁網及保麗龍等海洋廢棄物如何變成橫跨建材、紡織、生活用品等各式領域的產品，充分展示聯盟廠商應用領域的多樣性，也代表海廢產業鏈多元的發展潛力，此外，也歡迎國內其他業者至攤位諮詢，期能鼓勵更多業者加入聯盟及促進合作機會。

海廢保麗龍原料、再生原料及產品展示。（圖片來源：海洋保育署提供）

海保署指出，從海上或海底清除海廢，風險及成本相當高，如果能妥善帶回陸地上處理，在臺灣既有廢棄物回收處理技術優勢基礎下，可延續資源性物質的生命。海廢再生聯盟是串連品牌商、供應商、回收再利用機構和金融投資業等產業，以海廢資源循環鏈解決去化問題，讓廢棄物轉變為可用資源，即呼應今年臺灣國際海洋暨漁業產業展主題核心，海洋及漁業發展需兼顧產業利益與環境永續。

海廢再生聯盟成員合力解決海洋廢棄物問題，改變過去海廢僅能進入焚化處理之模式，現在透過回收處理技術，海廢可變成再生原料，民眾可至展區現場親自觸碰機能衣、毛巾或眼鏡等商品，見證這些原本大家都不要的廢棄物，華麗轉身為嶄新商品的奇蹟。

廢漁網原料、再生原料及產品展示。（圖片來源：海洋保育署提供）