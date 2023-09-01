整頓屏市建華一街市場交通 屏警開單不手軟 15:592023/09/01 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 整頓屏市建華一街市場交通，屏警開單不手軟。(警方提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 整頓屏市建華一街市場交通，屏警開單不手軟。(警方提供) 為整頓屏東市建華一街市場周邊路段違規設攤亂象，屏東警分局自8月起對攤商實施撤離勸導，以降低攤商生計衝擊，多數攤商願意配合，回歸道路原本面貌，惟部分攤商仍有違規設攤情事，1日執法首日，共計舉發3件違規。 依據道路交通管理處罰條例第82條第1項第10款規定，未經許可在道路擺設攤位，處新臺幣1200至2400元罰鍰，另攤棚、攤架，不問屬於受處罰人所有與否，得沒入之。呼籲鄉親禁止利用道路從事商業行為，屏東警分局將持續取締作為，還給公眾安全通行的道路。 #屏東市 #建華一街 #攤販 #開單 也許您會感興趣 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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