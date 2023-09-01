整頓屏市建華一街市場交通，屏警開單不手軟。(警方提供)

為整頓屏東市建華一街市場周邊路段違規設攤亂象，屏東警分局自8月起對攤商實施撤離勸導，以降低攤商生計衝擊，多數攤商願意配合，回歸道路原本面貌，惟部分攤商仍有違規設攤情事，1日執法首日，共計舉發3件違規。

依據道路交通管理處罰條例第82條第1項第10款規定，未經許可在道路擺設攤位，處新臺幣1200至2400元罰鍰，另攤棚、攤架，不問屬於受處罰人所有與否，得沒入之。呼籲鄉親禁止利用道路從事商業行為，屏東警分局將持續取締作為，還給公眾安全通行的道路。