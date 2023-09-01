黃鐙輝（左起）、阮經天在《查無此心》打架戲來真的，私下交情好，拍攝前還刻意不說話。（華映娛樂提供）

黃鐙輝在《查無此心》飾演痞子豪，和阮經天有場情緒激昂的打架戲。（華映娛樂提供）

懸疑犯罪電影《查無此心》由《目擊者》、《緝魂》監製唐在揚與氣質女神張鈞甯共同監製，金鐘獎最佳導演曾英庭執導，張鈞甯、阮經天領銜主演，項婕如、游安順、陳為民、薛仕凌及泰國女星莎吉・阿皮旺共同演出，電影將於9月8日全台盛大上映！片中飾演非法移工仲介的阮經天，除了語言挑戰外，還有不少動作鏡頭，卻因以往扎實的動作基礎及完美的反射動作，而被動作指導制止「不要太厲害」。另有場毆打好友黃鐙輝的戲，激烈的衝撞場面，他完全不留情，連四位專業動作臨演都快招架不住。

阮經天在《查無此心》中飾演移工仲介，為躲避警方追緝，時常上演追趕跑跳的戲碼，卻因過往扎實的動作基礎而鬧笑話。在一場追捕戲中，阮經天要演出撞倒警察，接著狼狽摔倒的鏡頭，拍完後看到畫面卻連自己都笑了，「怎麼我撞完後，馬上就用『護身倒法』滾走了。」另一場搏鬥戲，準備壓制對手的阮經天，卻不停被武術指導跑來制止說：「小天，太厲害了，不要這麼厲害！」尤其他瞬間反手將對方制服的手勢，讓武術指導哭笑不得說：「欸，你警察喔。」對此阮經天也解釋：「以前為了拍動作戲上過很多課，原來這些東西最後都留在身體裡沒有白練。」為了不失真，拍攝期間他也提醒自己要收起以前學的技巧。

阮經天另一場情緒激動，歐打黃鐙輝的戲，為了培養情緒，私下交情很好的兩人拍攝前刻意不說話，沒想到正式開拍時，激烈暴打場面竟讓全劇組都嚇傻！入戲後的小天情緒上後直接來真的，衝撞力量太強大，連身旁四位專業動作臨演都快HOLD不住，一坨人還跌撞上攝影機，黃鐙輝拍到最後更是戲服裂開、膝蓋也撞到腫脹受傷，跛腳一整天。提到這場戲，黃鐙輝原本自信說道：「我和小天拍《艋舺》時打了兩個多月的架，這只是一場戲。」而小天也表示：「拍戲遇到黃鐙輝，我覺得很放心，你會知道他受得了你的全力。但必須澄清，他真的是自己摔下去的，我可沒打他！」儘管拍到掛病號，黃鐙輝卻笑說：「最後鈞甯突然伸手扶我，這是劇本沒有的設定。那一秒，痛痛都飛走了，張鈞甯真的是女神！」