海葵颱風來勢洶洶，花蓮列入陸上警戒區域，縣府災害應變中心提升為一級開設，隨時關注颱風動態，並請各鄉鎮市公所預防撤離轄內災害潛勢區4400多位居民，考量明起24小時內累計雨量上看600毫米，宣布明天停止上班上課。

縣府表示，依據中央氣象局今日下午2時30分發布颱風定量降水預報，預估花蓮明天上午8時至4日8時，24小時累積雨量將達600毫米，已超過「天然災害停止上班及上課作業辦法」第4條規範花蓮縣政府不分山區平地警戒值350毫米標準，宣布明天全縣停止上班上課。

花蓮縣災害應變中心今天下午也陸續通報各鄉鎮市應變中心，對土石流大規模崩塌潛勢地區的民眾進行預防性疏散撤離作業，12鄉鎮市（不含新城鄉）預計共撤離4474人。

花防部第二作戰區配合花東兩縣政府同步提升為災害應變中心一級開設，派遣人員進駐各縣市政府及鄉鎮市公所，及時掌握地方災情狀況與資訊，並預置兵力118員及完成20類361項救災機具整備，以利隨時投入災害防救任務。

第二作戰區表示，除提前整備人員與機具，另要求各單位提高警戒，針對易造成淹水、土石流、山崩及道路中斷等災害潛勢地區，做好萬全的因應準備，並持續掌握颱風行經路線，與地方政府密切保持聯繫，全力配合災防應變機制，確保民眾生命財產安全。

另外，公路總局考量颱風帶來的雨勢，明天上午將視風雨狀況，不排除對高風險潛勢省道公路，包括台23線東富公路（6.9K至16.8K）、台11甲線光豐公路（4K至16K)、台8線中橫公路關原至太魯閣閣口（114.6K至184.5K）、台9線蘇花路廊南澳-崇德（124.5K~165K)等路段，實施預警性封閉道路。