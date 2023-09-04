疫情解封之後，你的旅行清單中有哪些「此生必去景點」？有旅遊業者調查旅客的「全球20大旅遊夢想清單」，發現南極和北極是第一、二名；中南美洲也包辦了6名，若加上冰島極光之旅，雙極加上中南美洲占了將近1／2。

3年疫情讓許多人驚覺「把握當下，實踐夢想」，其中，40歲以上、有一定經濟能力的中高齡高知識分子，會更積極、花更多時間規劃一些過去沒想過或不敢去想像的遠程旅遊。

去年8月成軍的元本旅遊董事長游國珍表示，過去1年來舉辦將近200場講座，持續蒐集旅人心中的夢想清單，發現「地表最後一塊淨土」南極是當之無愧的第一名，北極第二，中南美洲的祕魯（第3）、古巴（第4）、墨西哥（第8）、智利（第10）阿根廷（第16）、玻利維亞（第18）也相當熱門。

游國珍表示，根據美國《華爾街日報》調查，美國高端旅客未來1年的旅遊預算約60萬元（新台幣，下同）；相較之下，元本加緊腳步催生的夢想產品包括南極探險船；日本、以色列、法國精緻登山健行小團；及今（4）日宣布獨包停駛近4年的亞洲東方快車等行程，平均下來每人團費約37.5萬元。

游國珍說，剛開始他將元本旅遊定位為「高端旅遊的打造者」，可是後來發現不對，因為若把高端定義為奢華，永遠有人可以輕易訂出2倍團費的行程；但他認為真正的高端客戶，可能追求不是奢華，而是夢想，因此今年4月他將元本旅遊重新定位為「夢想清單的實現者」，找出旅客的夢想之地並盡量去實現。

例如電影《不可能的任務7》當中湯姆．克魯斯搏命演出的「東方快車」，一向是奢華鐵道旅遊的代名詞，也是許多旅人心中的夢想清單之一，但因疫情已經停駛近4年。元本旅遊經過半年多的磋商，拿下「亞洲東方快車」復駛的全球首航，明年大年初一（國曆 2月10日）出發，僅60個名額。

元本旅遊提供的人生旅遊夢想清單前20名，依序是：1，南極；2，北極；3，祕魯；4，古巴；5，亞洲東方快車；6，摩洛哥；7，冰島極光；8，墨西哥；9，日本四國遍路；10，智利；11，中亞絲路；12，日本富士山；13，日本東北；14，南法；15，以色列約旦；16，阿根廷；17，日本特色鐵道；18，玻利維亞；19，義大利；20，德國。