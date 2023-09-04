蛋商超思進口巴西雞蛋，卻驗出氟甲磺氯黴素恐致血癌，引發食安疑慮。國民黨台北市議員徐巧芯今(4日)發文指出，農業部3日向媒體解釋，不再跟巴西購買，是因為蛋已經夠了，不是因為驗出問題。但她翻出8月中的新聞，農業部畜牧司副司長李宜謙說，巴西與土耳其兩國因爲有這次藥殘不合格的案例，已不再向這兩國下單訂購雞蛋。直批明明就是因為檢出藥殘，農業部不敢再進口，所以才不再下單的，「為什麼又說謊？」

「今天要特別打臉，農業部又說謊！」徐巧芯表示，農業部3日向媒體解釋，不再跟巴西購買是因為蛋已經夠了，不是因為驗出問題，是因為雞蛋夠了。但她翻出8月中的新聞：「農業部畜牧司副司長李宜謙說，巴西與土耳其兩國因爲有這次藥殘不合格的案例，已不再向這兩國下單訂購雞蛋，目前以美、日、澳、泰為主要進口國家。（8/15）」明明就是因為檢出藥殘，農業部不敢再進口，所以才不再下單的！「為什麼又說謊？」

徐巧芯指出，事實上超思進口的蛋確實曾被檢出不合格物質，氟甲磺氯黴素早在2002年就已公告禁用，因為會導致致癌。大量食用恐傷肝、腎，甚至導致人體再生性不良貧血，嚴重時可能引發血癌前期病變。並附上連結強調，「檢出超思不合格資訊在這裡，可以自己看我有沒有查證！」

徐巧芯質疑，其他醫師也點出氯黴素、氟甲磺氯黴素的問題，甚至這次超思驗出來的就是他認為最擔憂的。「到底誰打臉誰？」她提到2014年的新聞，林口長庚醫院腎臟科醫師顏宗海表示，殘留的2種抗生素中，以氟甲磺氯黴素叫人最為擔憂，這種新一代的氯黴素雖然號稱「比較安全」，但仍屬毒性很強的氯黴素一類，在醫院，目前早已停用針劑以及口服的氯黴素藥品，只剩眼藥膏有在使用，就是擔心可能的後遺症。

顏宗海強調，氯黴素具骨髓毒性，濃度高時，可能引發再生性不良貧血，甚至有致血癌疑慮；體質敏感者，也可能因此引發蕁麻疹、氣喘等過敏反應。他擔憂，雖然雞蛋殘留濃度不高，但茶葉蛋全經帶殼久滷，同一鍋，反覆加水熬煮，如果有殘留，難保不會交叉污染，甚至累積。