植藝設計品牌「有肉 SUCCULAND」推出有月兔與森林的中秋禮盒，以植栽設計轉化於具象陳列之中，並推出門市限定的滿額贈品活動，吃完美食，還能享受綠意。
今年有肉的中秋禮盒融合了月兔多肉盆栽與森林系糕點，有肉獨家設計的月兔造型盆「森林兔」，以擁有環保概念的樂土水泥製作而成，種植著多肉植物，並與台灣甜點品牌「山木島」攜手合作，將糕餅加入植物樣貌，葉形酥餅或是加入食用花卉、水果製成的點心。
有肉今年的中秋陳列與擅長剪紙藝術的品牌「紙物 Paper Object」合作，透過紙張材質展現，運用厚薄、色彩和切割、摺痕等手法，從多角度欣賞植物之美。
「植物&紙物 交織纏繞的藝術空間」中，剪紙藝術家Wuba將植物的生動形態刻劃於紙上，與多肉植物編織成秋季森林。其中，中秋禮盒中的「森林兔」穿梭其中，增添生動趣味。
有肉門市禮遇活動：
滿2000 贈送「紙物仙人掌書籤」
滿3500 贈送「紙物蕨類剪紙擺飾」
滿5500 贈送「限定款詠月兔盆」
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