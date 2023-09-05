嘉義縣新港鄉今下午發生5.5規模有感地震，傳出地震前1天，有民眾自家農地突出現大量蟲子，密密麻麻在地上爬行，民眾收到新港友人傳來影像和照片，當下還開玩笑說「要地震了嗎？」，沒想到今天就發生大地震，且冒出蟲蟲的農地就在震央附近，民眾議論紛紛，直指是地震前兆。
民眾表示，該名友人住在新港鄉中洋村北極玄天宮附近，昨晚傳農地出現大量蠕動，難以計數蟲蟲畫面給他，他還回「要地震了嗎？」，沒想到今就發生地震，且震央在三間村，就在中洋村隔壁。
嘉義縣新港鄉今下午發生5.5規模有感地震，傳出地震前1天，有民眾自家農地突出現大量蟲子，密密麻麻在地上爬行，民眾收到新港友人傳來影像和照片，當下還開玩笑說「要地震了嗎？」，沒想到今天就發生大地震，且冒出蟲蟲的農地就在震央附近，民眾議論紛紛，直指是地震前兆。
民眾表示，該名友人住在新港鄉中洋村北極玄天宮附近，昨晚傳農地出現大量蠕動，難以計數蟲蟲畫面給他，他還回「要地震了嗎？」，沒想到今就發生地震，且震央在三間村，就在中洋村隔壁。
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