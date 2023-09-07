來台灣發展的香港YouTuber馬米高近日在頻道大談台灣人的缺點，例如「死不認錯」、「講話很假」，也提到在台灣過斑馬線「車子都不讓人」，奉勸外國人來台灣玩就好，想移民要三思。

馬米高YouTube頻道擁有23萬訂閱，頻道以英語教學為主，他日前發布影片，邀請另一位來台10年的香港人Jenny談論台灣和香港的生活經驗及文化差異。

馬米高直言「台灣人很假」，講話比較委婉，他舉例台灣人常說「好像」、「先不要」等字眼拒絕別人，不解「為什麼不直接一點？」他和Jenny也分析原因，覺得應該是怕得罪人或讓場面尷尬。

另外馬米高批「台灣人死不認錯」，他過去曾和別人發生爭執，明明對方做錯事卻不認錯，只想用「不好意思」敷衍，讓他們直呼「在這裡『不好意思』可以包裝所有東西。」

馬米高也舉出在台灣生活不習慣的地方，像是行人安全問題，「台灣這些斑馬線我搞不懂誰先行，因為車都不讓。」

最後Jenny總結，認為來台灣玩就好，「定居就要三思」，不要聽別人狂讚台灣，就帶著行李跑過來，否則與預期落差太大，可能看什麼都不順眼。

影片曝光後引發許多討論，有網友表示「多數台灣人的個性不走極端，喜惡不強烈，才會有很多過場字，不了解的人會認為很假，但其實台灣人只是說出自己真實的感受。」也有網友直言，「以前覺得香港人很沒禮貌、太直接，現在知道真的只是文化不同」、「台灣就是台灣，香港就是香港，大家從小的思想觀念就不同。」