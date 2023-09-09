【旅奇傳媒/編輯部報導】告別疫情，迎來報復性旅遊的蓬勃時期，各酒店集團也不斷推出新酒店搶客，尤其頂級旅遊市場，更有許多嶄新的奢華酒店開幕，讓喜愛嘗鮮的富豪人士體驗貴族度假生活，還沒存夠旅遊資本，則可以先用眼睛飽覽美圖，勾勒未來的旅行。

│美諾集團－安納塔拉．羅馬．奈迪宮酒店│

▲安納塔拉．羅馬．奈迪宮酒店宛如走進時光隧道般，被宏偉建築包圍。 圖：Minor Hotels／提供

美諾集團（Minor Hotels）在全世界擁有超過530多家酒店和度假村，近期持續在羅馬、阿馬爾菲海岸、杜拜及多個亞洲島嶼打造全新酒店，透過Anantara、Avani Hotels & Resorts、Tivoli Hotels & Resorts、Oaks Hotels Resorts & Suites、NH Hotels、nhow Hotels, NH Collection and Elewana 等品牌營運，「安納塔拉．羅馬．奈迪宮酒店（Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel）」是義大利首家Anantara酒店，其大理石建築閃耀著古羅馬的輝煌，是建築本體的一大特色，步行即可抵達帝國大道（Fori Imperiali）、威尼托購物街（Via Veneto）和許願泉等指標性景點。

│美諾集團－馬爾地夫法雷斯．安凡尼臻選度假酒店│

▲馬爾地夫法雷斯．安凡尼臻選度假酒店營造浪漫的度假氛圍。 圖：Minor Hotels／提供

「馬爾地夫法雷斯．安凡尼臻選度假酒店（Avani+ Fares Maldives Resort）」是馬爾地夫最新的五星級酒店，坐落在天然法雷斯熱帶島嶼（Fares），周圍是迷人的深藍色海洋生物保護區，提供豐富的水上活動，還有可供純粹放鬆的優美沙灘，備有176套時尚別墅、海灘屋，以及套房，是情侶、新婚蜜月夫婦的度假選擇。

│朝鮮皇宮豪華精選酒店│

▲朝鮮皇宮豪華精選酒店的每間客房都能俯瞰江南區夜景。 圖：The Luxury Collection by Marriott／提供

▲室內高空泳池，顯出朝鮮皇宮豪華精選酒店的奢華。 圖：The Luxury Collection by Marriott／提供

254間客房都能俯瞰璀璨江南夜景的「朝鮮皇宮豪華精選酒店（Josun Palace）」，集藝術、美食、奢華於一身，坐落在首爾江南區驛三洞全新地標建築 Centerfield West Tower 的24至36樓，酒店空間由摩洛哥頂尖建築與室內設計團隊 Humbert & Poyet 操刀，結合現代感的幾何線條，構築了宮殿的宏偉意象。大廳入口擺放的雕塑作品「Blue Calcite Eroded Moses」出自Daniel Asham，空間中散發酒店專屬的沉香、皮革香氛，高達400件的當代藝術作品，陳列在酒店各處，為一大特色。而酒店內的米其林一星韓式創意料理 Eatanic Garden，則是不可錯過的五感美味。

│羅馬艾迪遜酒店│

▲宛如古城小森林的花園空間，是羅馬艾迪遜酒店美麗的一角。 圖：The Rome EDITION／提供

▲羅馬艾迪遜酒店客房沉穩奢華。 圖：The Rome EDITION／提供

近年聲名大噪的 EDITION Hotels 系列，於義大利開設第16家羅馬艾迪遜酒店（The Rome EDITION），原址為義大利銀行辦公室，由工程師 Cesare Pascoletti 與聲名顯赫的建築師 Marcello Piacentini 共同建造，中央樓梯採用稀有 cipollino 大理石，雕像和燈具亦是保留下來的骨董家具。酒店內綠意盎然的花園，是全城唯一設有用餐空間的露天廣場，半戶外空間中的茂盛樹林，擁有400多種植物，有著令人震懾的蓊鬱之美。客房設計以簡約空間融入濃郁的義大利風格的，而義大利火山岩裝飾增加空間的安穩，每間客房都配備真皮座椅，備品則採用 Le Labo 洗沐產品。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）