縣府期望藉由宣導活動逐漸減少交通事故，朝「零死亡」的目標邁進。(圖／金門縣政府提供)

縣警察局也在現場進行交通安全的宣導與有獎徵答，學生反應熱烈。(于家麒攝)

為灌輸民眾正確的交通安全觀念，交通部訂定9月份為交通安全月，金門縣政府昨(8)日下午特別結合國立金門大學舉行「交通安全大誓師」，期望藉由宣導活動能使地區的交通事故逐漸減少，交通事故死亡人數能朝「零死亡」的目標邁進。

金門「交通安全大誓師」活動，由副縣長李文良主持，包括縣警察局副局長邱幼媚、金門大學副校長洪集輝、學務長呂立鑫等人都到場共襄盛舉；縣警察局也在現場進行交通安全的宣導與有獎徵答，學生反應熱烈。李文良指出，交通部今年以「人本交通、停讓文化」為主題，配合行人優先道路交安行動綱領，延續「停讓文化」計畫，期能灌輸民眾正確的交通安全觀念。

李文良也說，為響應交通安全月行動，地區相關交通單位將全力推動「路口安全文化」。在交通工程方面，「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」由教育處主導，已提報校園周邊改善25處，由工務處、觀光處配合規劃辦理。另「永續提升人車安全計畫」，整體規劃人行空間改善由工務處主導，交通工程則由觀光處執行，道路障礙由警察局辧理。

另在交通教育方面，李文良則表示需從學校教育扎根、社會教育深化，建立「以人為本、行人優先」的正確用路觀念，包括分齡分眾推廣停讓文化，分為「交安教育、村里來開講及停讓你我他」三面向。「村里來開講」，邀請專業講師及路老師至各社區、關懷中心向高齡者進行宣講，今年度已辦理宣導15場次，566 人次參與，持續辦理中。「停讓你我他」，針對國民中、小學應定期調查統計學生通學狀況，並依據周邊交通狀況需求，成立導護志工隊， 對於志工提供安全知能訓練課程，並推行校區周邊「愛心服務站」等安全維護措施，以維學童上放學安全。

至於監理制度源頭管理方面，要求駕駛人遵守規定，貫徹執行後形成習慣。包含違規矯正及講習換照、機車駕訓加倍推進、機車道路安駕再提升、違規清理及霸王車牌照追繳、路口停讓安全有保障。

最後於交通執法方面，警政署則自5月1日啟動全國路口行人安全大執法，警察局每週規劃1天配合全國性大執法，並自行規畫2次執行，期望能與往昔強力取締未戴安全帽形成全民習慣方式，將停讓行人習慣深植於用路人。

縣警局副局長邱幼媚也提醒駕駛人三大「停讓文化」重點，包括行經路口停讓行人、無號誌路口遵守停讓原則，以及車輛行至路口中心點再轉彎，以避免視線死角。另外，為保障行人安全，行人等待過馬路時請於安全處等待通行，穿越馬路時行走行人穿越道並於綠燈秒數足夠時再行穿越，尤應專心過馬路，不滑手機，「車輛慢看停、行人安全行」安全的交通環境須由大家一同來創造。