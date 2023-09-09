苑裡鎮農會9日上午舉辦1111丹參節的前期活動「找稻幸福」起手式。（謝明俊攝）

苑裡鎮農會9日上午舉辦「找稻幸福」活動，表揚優良藺草編織工藝阿嬤們。（謝明俊攝）

苑裡鎮農會9日上午舉辦1111丹參節的前期活動「找稻幸福」起手式，苗栗縣長鍾東錦到場致意。（謝明俊攝）

苑裡鎮農會9日上午舉辦「找稻幸福」活動，農特產品業者熱情招待苗栗縣長鍾東錦試吃。（謝明俊攝）

苑裡鎮農會9日上午舉辦「找稻幸福」活動，苗栗縣長鍾東錦試喝蜂蜜水。（謝明俊攝）

聞名全國的苑裡鎮彩繪稻田，搭配今年第2期稻作推出最新樣式，苑裡鎮農會以目前苑裡地區最夯的經濟作物丹參為主題，並以丹參諧音「單身」要在11月11日光棍節推出「脫離『丹參』（單身）節」活動，將推廣丹參的活動主題變成這期彩繪稻田的主視覺，苗栗縣長鍾東錦大力推銷丹參，也期望年輕男女們早日脫離單身，孕育更多的下一代來解決國安危機。

苑裡鎮向來是苗栗縣的穀倉，擁有大安溪河谷沖積平原，稻田土壤肥沃有機，種出全縣最好吃的米，過去多年也全力推展的檳榔心芋頭，外界所周知的大甲芋頭，其實有數當數量是來自一河之隔的苑裡鎮。苑裡鎮更有獨特的藺草栽植，以及精美的藺草編織，加上最近幾年大力推廣的保健強品丹參，更大幅提高苑裡鎮農產品的經濟價值。

苑裡鎮農會年年舉辦不同主題的稻田彩繪，今年已經邁入第22年，今年更以農會推動的高經濟產業農作─丹參作為主題發想，利用第2期稻作栽植彩色稻作，以丹參諧音單身，並以11月11日單身節來舉辦脫離「丹參」單身節活動，增添推廣農產的趣味性。

9日上午首先推出「找稻幸福」揭牌活動，作為雙11「找稻幸福丹參派對」活動的起手式，苑裡鎮農會主打地產地銷的農民直銷站，也將在9日滿一歲，直銷站展售自產蔬果、在地農友、各農會精品及其他優質農產品，減少中間流通成本，增加農民收益，推廣在地農特產品。

苗栗縣長鍾東錦到場祝賀活動圓滿成功，並呼籲縣內所有年輕朋友，能夠盡快脫離單身，找到理想的另一半，更要多多生育解決少子化的國安問題，也歡迎大家多來苑裡購買優良農產。