中秋節前夕，高雄醫學大學附設中和紀念醫院以病人為中心，特地舉辦中秋禮讚音樂會系列活動，12日由國際小提琴家魏靖儀及高熊音樂團長連振宇揭開序幕，緊接著13日由曾獲總統教育獎的全盲生黃崇恩奏出溫暖樂章，活動將持續一週，並邀請社福團體到高醫義賣，希望為病人撫慰病痛，為家屬紓解壓力，為醫護加油打氣。

高醫附設中和紀念醫院副院長羅傳堯表示，高醫身為南部的醫學中心與大學醫院，秉持教學、服務、研究的宗旨，以病人為中心，特規劃系列活動，魏靖儀與連振宇在音樂領域上成就非凡，也熱心公益，讓病人病痛時能得到心靈治療，家屬感受壓力時能紓解壓力，也讓向來冷冰冰的醫院，感受到溫暖的氣氛。

高醫副院長羅傳堯(中)與魏靖儀(左)、連振宇。（圖片來源：高醫提供）

以愛為出發點，長年熱心公益關心醫護人員的聯合鋼鐵公司董事長曾文衍，熱愛音樂並創辦「高熊音樂」，是促成這次高醫中秋禮讚音樂會的推手之一。魏靖儀使用的小提琴更是奇美博物館四大鎮館之寶史特拉底瓦里名琴「姚阿幸－艾爾曼(Joachim-Elman)」，和高熊音樂團長連振宇帶來多首曲目，悠揚樂曲飄盪大廳，現場民眾聽得如癡如醉、安可不斷，有如置身國家音樂廳。

高醫中秋禮讚音樂會自9月12日至15日在啟川一樓大廳舉行，一連多位音樂家帶來精彩演奏，有熱愛生命的音樂家黃崇恩；小提琴家林芯褕、李佩霓鋼琴/小提琴、大提琴家陳彥綸、鋼琴家黃雅昱；現為法國法蘭西青年樂團團員的小提琴家黃俊維、黃文翔小、鋼琴家葉美君，以及22日由德國慕尼黑音樂暨戲劇學院學生組成的Sky Catwalk⼤提琴四重奏，帶來一系列的溫暖人心的音樂演奏。

除了系列演奏之外，高醫善盡企業社會責任，邀請台灣世界展望會高雄辦公室、華山基金會高雄三民二站、家扶基金會南高雄家扶中心，以及高醫築夢安生社區復健中心及高醫第二社區復健中心在高醫B.C棟一樓大廳進行義賣活動，希望讓溫暖蔓延、愛心延續。