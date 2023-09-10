女星天心當年以偶像歌手身分出道，如今在圈內耕耘超過25年，磨練至今成為橫跨戲劇、主持和唱片的全方位藝人，實力備受肯定，時常在社群平台分享生活點滴，大方分享與韓籍丈夫金英敏的日常，但由於夫妻倆工作重心必須分隔兩地，因此兩人時常當空中飛人，天心今（9）日分享老公旅行帶了30罐泡菜罐頭，被海關查到的下場曝光。

天心今（9）日於Instagram發文，透露老公金英敏被海關詢問：「帶那麼多泡菜罐頭是要做什麼？」金英敏則回答：「30天的旅行，一天一罐。」多達30罐的泡菜最後慘遭沒收，天心開玩笑調侃「如果此刻看到有個男人正哭泣著行走在金浦機場，是的，那是我先生」。貼文一出讓網友們都笑翻，有網友好奇是否不能帶醃製品出境，天心回應：「海關說5，6罐還行，30量太多，但為什麼一罐都不留給他哩，慘」。

不少網友表示：「韓國人沒有泡菜不能活啊！」、「可以去永和韓國街買」、「換個方向想，這樣行李箱內就多出很多空間，可以放買的東西囉」、「看到最後一句⋯不小心嘴角失守了」、「那個家樂福就有買泡菜，不用特別帶過來」、「完蛋了，我笑了」、「我懂他的心情，但我也忍不住笑了」、「太狠了，一點都沒留給金先生」、「靈魂跟生命被收走耶」、「先在飛機上哭了」、「托運可以帶呢～竟然被沒收，可能數量太多了」，網路紅人蕭志瑋開玩笑「金大哥的泡菜泡湯了」，藝人楊千霈也說「海關有福了」。