現代人注重外表，一名女子表示，發現姑姑的孩子幾乎都有花錢做牙齒矯正，她好奇沒戴過牙套的人是不是少數？文章引發討論，不少人說戴牙套不全然是為了美觀，主要是矯正咬合，才不容易蛀牙，「咬合矯正比美觀更重要」。

原PO近日於PTT女板指出，日前家族舉辦家庭聚餐，才知道姑姑的孩子幾乎都有做牙齒矯正，讓她非常驚訝，問「現在沒有戴牙套的算少數嗎？」

貼文引發熱議，不少人說矯正牙齒不僅是為了美觀，最重要是要矯正咬合，才不會容易蛀牙。「咬合不正容易蛀牙啊」、「高中校園內非常多戴牙套的，女生佔多數，我自己是一出社會就矯正，咬合矯正比美觀更重要」、「矯正不全然為了美觀，還有功能上的考量」。

其他人則說，「我35歲才矯正，2年就拆了，很值得」、「天生整齊就不用矯正」、「天生整齊沒矯正過＋1，感謝父母讓我省錢」、「以投資來講CP值超高」、「牙齒亂不亂真的看基因」、「戴3年有什麼好拆的？我戴5年才拆，咬合要調得好，以後才不容易再歪掉」。