嚴立婷日前滿載而歸的回國。(品牌提供)

嚴立婷曝光身材纖細又結實的關鍵。(品牌提供)

剛從歐洲旅遊一個月返台的嚴立婷,在社群分享無數美食、旅遊照片,原以為每天享受美食會導致身材走樣,沒想到她依然擁有細腰、長腿的魔鬼身材,談到保持少女身材的方法,身為醫美品牌大使的她說:「一旦瘦過,就不想再回去了」。

飲食被認為是影響身材曲線的重要因素,尤其「You are what you eat (吃什麼就成為什麼)」的理念漸趨流行,很多營養師都建議選擇富含蛋白質、纖維和維生素的天然食物,保持均衡飲食。

嚴立婷常在Instagram分享自製美食,像是營養豐富的綠拿鐵和高蛋白沙拉。此外,保持足夠的水分攝取有助於代謝,幫助身體排毒,這是打造美麗體態的基石。嚴立婷也經常到健身房運動打卡,特別推薦可以針對核心肌肉力量的健身滾輪運動,是加速實現理想身材的關鍵。