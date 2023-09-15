大家平常會在車上放備用衣服嗎？一名網友分享，朋友開老婆的車去洗，意外發現老婆在後車廂放了一套備用服，詢問得知，老婆放備用服的原因是想在運動過後更換，引起網友討論，不少老司機聽了搖頭說，頭頂綠綠的，到底是做什麼運動，髒到不能開車回家洗澡再換？

一名網友在PTT上分享，朋友開他老婆的車去洗，卻在後車廂隔板中發現一袋衣服，裡面有上衣、褲子、內衣褲和絲襪，朋友回家問老婆為何要在後車廂放衣服，對方回說「辦公大樓有健身房，員工可免費用，做完運動流一身汗可沖澡更換。」這個回答聽起來頗合理，但原PO很好奇，女生真的會在車上放衣服備用？

貼文引起網友討論，不少老司機卻搖頭直呼，朋友的頭頂綠綠的。「要跟教練一起用」、「帽子戴好，都歪了」、「你可以順便找找有沒有綠色帽子」、「做什麼運動不能等到回家再換？」

不過也有網友表示，在車上放套不常穿的衣服備用很合理，為了因應突發狀況，像是下雨天褲子溼掉了，車上有備用衣服就可以更換；又或者是運動流了一身汗，但接著可能又有活動要參加，但來不及回家換衣服，這時候車上的備用服就派上用場了。