女星陳珮騏出演《真情滿天下》而走入大眾視野，此後更出演多部本土劇，亦獲封「台劇女神」，擁有不少粉絲支持。不過，平時喜愛在社群上分享生活點滴的她，今(13日)在社群上突發文透露「因嚴重過勞而生病」，還因此身形改變，而受到不少人抨擊。

陳珮騏近期在本土劇《天道》中擔任要角，精湛演技獲得認可，卻也有人因「人設個性」對她感到不滿。對此，她今日在社群上發文，回應：「誰喜不喜歡我演出的角色、我這個人，我都已經身經百戰無所謂了。」此外，也一併提及自己被人消遣外貌，「什麼都不知道就為宣洩不滿而隨口消遣他人外形，這實在是非常膚淺的行為。」

陳珮騏指出：「因為長期爉燭多頭燒而嚴重過勞所以一直不間斷的各種生病。」才導致自己這段時間的臃腫，但也強調：「可是我仍盡力每天辛勤也開心的工作著，疲憊不舒服卻還是擔當著同事們的開心果。」充實度過每一天。

面對種種批評聲浪，陳珮騏雖然努力保持平常心面對，但也感到些許委屈。不過，她也樂觀認為：「我知道自己正在為對自己好的事努力。」透露正真誠擁抱著現在這樣的自己且不急躁的繼續工作、就醫治療、想辦法看能不能擠出一點時間多少運動。此外，陳珮騏在文末也以積極的心態對自己喊話：「早安，又是新的一天。我要繼續奔向真正有價值的人事物了。」

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