今年十大傑出青年當選名單中，宜蘭縣就有桌球好手林昀儒、維兒洽整合行銷工作室負責人陳景維等2人當選，今天（15日）宜蘭縣長林姿妙接見林昀儒與陳景維，頒發各3萬元的獎勵金，林姿妙期勉林昀儒、陳景維繼續努力，在各自的領域上發光發熱。

林昀儒與陳景維都是宜蘭人，林昀儒是十大傑出青年「體育技藝類」當選人，他感謝主辦單位、各界、縣府的肯定與幫助，接下來他還有亞運、很多公開賽；東京奧運他桌球單打進入4強，林昀儒希望明年的巴黎奧運，也能拚進4強內。

陳景維當選「社會服務類」十大傑出青年，他罹患脊髓性肌肉萎縮症，他為身障人士成立工作室，透過接案來謀生，他坦言，對肢體障礙而言外出工作確有困難，成立工作室雖然辛苦，但希望更多人可以認識他們，還有很多跟他一樣的人等待自力更生的機會。

縣府勞工處表示，十大傑出青年歷經初審、複審、決審選出，評審團成員皆為政府機關相關單位首長、社會賢達及專業人士，是國內具有代表性的青年楷模獎項；林昀儒、陳景維傑出表現有目共睹，雙雙獲選實至名歸。