有「最美港姐」封號的李嘉欣，是中葡混血兒，曾奪得香港小姐和國際華裔小姐冠軍，拍過無數部電影，艷麗外表令觀眾留下深刻印象，後來她嫁給香港傳王孫子許晉亨，今年53歲的她身材和樣貌依舊維持得宜，不過她最近發布的一則影片中可以清楚看見臉上的法令紋和眼袋，但網友們仍大讚真實。

近日李嘉欣到馬來西亞旅遊，她在限時動態曬出一段影片，遠方海岸線放著絢爛的煙火，李嘉欣舉起手機自拍，超近距離讓網友們清楚看見她臉上的法令紋和眼袋，向來纖細身形的她脖子線條格外明顯，影片似乎沒有使用濾鏡與特效，大方展示自己的真實模樣，不過仍有網友大讚她依舊氣質優雅：「這才是真實的53歲」、「這狀態很符合她的年齡」、「夠真實自然」。

李嘉欣分享近距離自拍影片。（圖／michele_monique_reis Instagram）

而李嘉欣也曬出旁人拍攝的影片，她穿著一身湖水綠禮服，妝容精緻亮麗，李嘉欣與旁人一同欣賞煙火，同時也拿起手機紀錄當下，心情相當愉悅，許多網友留言：「好美啊啊啊姐姐！！側顏絕殺」、「超正」，李嘉欣看的煙火秀位於馬來西亞吉隆坡的M塔，該建築2019年開始動工，將規劃成商場與藝術中心，會與地鐵站整合，預計會在今年竣工；據悉馬來西亞房地產商邀請李嘉欣參與打造綜合豪華發展項目，李嘉欣以自己英文名首字母Michelle的M給其中一棟大樓命名「M Tower（M塔）」。