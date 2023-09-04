女星趙薇因飾演電視劇《還珠格格》中的「小燕子」一角而走紅，然而她卻在2021年時遭到全面封殺，不僅作品下架、微博超話也被封。不過神隱許久的她，近日與哥哥見面，罕見被曝出真實近況。

趙薇近年行蹤成謎，就連社群也鮮少更新，還有傳聞稱她已秘密移民至法國，直到她在IG上透露和父母在北京，還被網友直擊她在機場拿的是大陸公民身分證，才使相關傳聞逐漸平息，不過仍有不少人相當好奇她的動向。近日，她的哥哥也微博罕見透露妹妹的近況，「看到妹妹很開心，素顏之下，依然很美，更有一些成熟的氣質、溫暖的笑容，挺好的」。

貼文曝光，令許多網友紛紛留言懷念，「好想她，願她不要放棄影視夢想，粉絲們都在等待沒有離開！」、「好開心這個點能夠知道她的消息哈哈哈，告訴她，一定要開心快樂」、「謝謝薇哥她在我們心裡眼裡一直都很美以前是現在將來也是從未變過」、「她每次都會逆境中把自己沉澱的更好」、「我薇好好的就行」

趙薇的哥哥曝她近況。（圖/微博）

趙薇當年演出《還珠格格》一炮而紅，2008年她和富商黃有龍結婚，生下一女，婚後夫妻倆身家加起來高達百億，不僅是《富比士》大陸名人收入榜常勝軍，2018年夫妻倆更以63億人民幣（約291億台幣）闖進「2018胡潤白手起家女富豪榜」，而趙薇自己事業版圖遼闊，還在法國有自己的酒莊，可說是婚姻與事業兩得意。未料2021年8月下旬，網上瘋傳趙薇遭當局全面封殺，傳聞與和馬雲親近有關，而她也在微博上「被消失」，令許多粉絲關心不已。