新竹縣竹北市興隆公園有200米的Push Bike車道，獲得金竹獎特優肯定。（羅浚濱攝）

新竹縣長楊文科（中）頒發金竹獎，竹北市公12、公兒27及公兒30小竹繪本主題遊戲場設置工程的產發處和廠商獲得特優。（羅浚濱攝）

新竹縣第4屆優良公共工程「金竹獎」得獎名單出爐，共有13件工程獲獎，其中竹北市公12、公兒27及公兒30等3座公園，以「小竹繪本」為主題，辦理遊戲場設置工程進行串聯，各具特色，每逢假日都吸引眾多親子來遊憩，獲得金竹獎特優的肯定。

楊文科表示，他上任以來積步極推動各項建設，且重視公共工程施工品質，2019年起比照中央工程會「金質獎」規模，辦理新竹縣優良公共工程「金竹獎」，激勵廠商良性競爭，期許獲獎者一起努力，讓新竹縣公共工程都能品質好、速度快，掌握時效，才符合新竹縣快速發展的需要。

工務處代理處長陳盈州表示，今年金竹獎特別提高參選門檻，從過去查核成績達到80分以上甲等，提升為查核成績81分者以上才具備報名資格，除工程設計時就審慎考量設計內容規範，施工時則加強監造，有59件達到參選門檻。

評選委員赴工地現場聽取簡報，實地勘查並查閱相關文件紀錄及工程品質進度，依勘查結果共評選出13件工程獲獎，包含建築工程類1件、設施及其他工程類4件、土木水利工程類8件，其中2特優、5優等及6佳作。

產發處執行的特色公園中，祐發營造負責小竹繪本主題遊戲場設置工程，將竹北市公12興隆公園打造成蝴蝶公園，設置全亞洲第一座的森林蝴蝶攀爬網等10項設施及200米的Push Bike車道等7大區，公兒27化身成甲蟲公園，公兒30則為蘑菇城堡公園，3座公園串聯，各具特色，假日都吸引很多親子來遊憩，在設施及其他工程類獲得特優。

潤富營造辦理的五峰上比來聯絡道路改善工程，讓原民能更方便運送生產的作物，提升遊客通行安全，在土木水利工程類獲特優。

陳盈州指出，新竹縣111年度工程施工查核小組績效考核，獲工程會審定為優等，連續多年在非直轄市之中名列前茅（非直轄市前三），去年7月到今年7月公共工程施工查核結果，有88件工程案件等級甲等（80分以上），比率達到77％，對照4年前甲等比率61％，已大幅提昇16％。