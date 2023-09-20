藝人不見得比較好找對象，瑪麗（吳瑪麗）單身10多年，還自稱「單身大使」，演藝圈也有不少單身多年的女星，像張玉嬿還自封「萬年單身」，星盤連「國師」唐綺陽都無解。

李維維（左起）、蔡淑臻、張玉嬿都單身多年沒有遇到適合的對象。（圖／取自臉書、本刊攝影組）

李維維單身7年，她說常被說「一定是太挑」、「怎麼可能沒人追」、「一定想嫁有錢人」等等，對於這些意見，她其實不在意，但還是想駁斥傳統觀念，她也並非不婚主義，只是剛好單身，她覺得單身或非單身都好，重要的是自己要真的快樂。

蔡淑臻單身5年，透露自己曾動念註冊交友軟體，不過手續太過繁複，加上要給出真實資料及照片，最終放棄，她幽默自嘲：「你看我走到絕路才會這樣，好淒涼喔！」她曾開出交友條件「不只要生活穩定跟金錢滿足，我想要用力愛跟用力被愛的回饋」，自認很貪心，想要的太多，她身邊其實是有吃飯約會的朋友，但還沒到交往階段。

張玉嬿則自嘲「萬年單身」，大學同學唐綺陽幫她看過星盤都無解，丟下一句「妳命太奇怪」，她剖析自己本身太宅，少有接觸新對象的機會，她還是期待遇到好的緣分。投入元宇宙開發的林煒曾給建議：「我幫妳做虛擬的（男友）？」張玉嬿笑回：「不要！那太可憐了吧！」

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