44歲的女星李蒨蓉今（20日）出席家扶基金會活動，她和老公李德立最近告別住了15年的豪宅，以7000萬賣出後成為租屋族，表示：「租金雖然有在上漲，但租屋開銷還是比買房便宜。」透露新家很多東西都還沒有歸位，連床都還沒有，「我現在還是睡地板耶」。

李蒨蓉說花了1個月找到新住處，雖然比舊家空間小，但主臥、書房、衣帽間與親子房等該有的都有，目前還在整理中。她表示2個兒子都在美國念大學，在當地租屋，一個月租金大約2500美元（約8萬元台幣），算一算每月給孩子的生活費10萬都不夠用，坦言「現在開銷是蠻沉重的」，由於她名下有房，目前是媽媽居住，並不符合申請申請租屋補助的資格。

不過，她說還好2個兒子很懂事，他們會打工賺零用錢，連電腦都自己買，「很欣慰他們很早熟，沒有讓我們太擔心」。

而以往給人貴婦形象的李蒨蓉，近年也開始懂得精打細算，不像以前會衝動購物，「如果一天有開銷會超過5千塊，我都會先跟老公討論。」笑稱買菜還會特別研究哪一家比較划算，自嘲：「我現在比較像跪在地上的主婦。」