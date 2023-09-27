天王劉德華出道超過41年跨足歌唱和戲劇領域，都繳出幾近完美的成績，既是歌王也是影帝，留下多部經典作品和傳奇角色。但劉德華拍戲鮮少飾演反派，近年最令人印象深刻的是《無間道》裡的「劉建明」；最近劉德華在宣傳新片《莫斯科行動》，透露沒導演願意找他演壞人，不然他自己很想要演。

劉德華在戲劇領域成就非凡，參演超過160部電影，其中主演作品數量高達120多部，但有趣的是，在劉德華詮釋的角色中，被發現他很少演反派；而今（27日）劉德華生日還忙著替新電影《莫斯科行動》宣傳，他也親自回應少演反派的傳聞，逗笑全場。

在被問及很少演反派時，劉德華委屈地表示，「沒導演願意，我也不知道為什麼」，透露自己很希望將來有機會能演很壞的反派，因為過去當反派還都是有足夠的理由，但他想演的是沒有理由就是天生的反派，表現出「我就是壞怎麼樣」；而劉德華在《無間道》中飾演的臥底劉建明就算是壞人，劇中經典台詞「現在我想做個好人」，至今也經常在網路上被拿來使用。

而廣大網友紛紛推敲導演的心思，分析劉德華為何不適合演反派，「他長得就是正直臉，怎麼演反派」、「大眾習慣看他演好人吧，站在那裡不用演就是個好人了」、「長得太正氣凜然」。不過，有粉絲點出劉德華在《無間道》、《門徒》和《新少林寺》都算是反派，只是每次都會覺得他是有理由苦衷的。