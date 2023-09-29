沈玉琳（右）說跟Melody默契十足，彷彿前世認識。（羅永銘攝）

沈玉琳主持《11點熱吵店》後不斷自我修正，笑稱變得更像主持人。（羅永銘攝）

Melody透露為出席金鐘獎正積極減重。（羅永銘攝）

沈玉琳、Melody主持的TVBS《11點熱吵店》入圍金鐘58「最佳綜藝節目主持人獎」，Melody爆沈玉琳已準備好金鐘戰袍，到Dior豪邁買一整套，笑虧：「他現在是時尚王子。」沈玉琳則透露原本預算10萬內，結帳一看28萬，驚呆到嘴唇顫抖，購入百萬名錶、千萬豪車不手軟的他說：「這是我此生買過最貴的衣服。」

沈玉琳從製作人、通告咖轉戰主持圈，先前主持10來個節目都與金鐘無緣，曾自我安慰「心中自有金鐘」，對實體獎座已不抱希望，首度入圍能和吳宗憲、胡瓜、曾寶儀、Lulu等「前輩」一同爭獎，直說：「沒想到幸福來的那麼突然。」

沈玉琳此次入圍最大感觸是「自我改變」，「過去我那幾個短命的節目，說我是主持人還比較像來賓，發揮畢生絕學，知無不言，言無不盡，有時會忽略來賓」，當他主持《熱吵店》後，發覺主持人的重責大任在於穿針引線、分配時間，讓每個來賓都能暢所欲言。

第2個改變是，談話節目不要變成制式的一問一答，「我希望把我的綜藝魂注入在節目裡」，欣慰這2年有型的改變，在節目第3年終於入圍，沈玉琳開心說：「代表我的改變是得到肯定的。」

Melody於7月宣布斬斷17年豪門婚，如今入圍金鐘，她有感而發說：「過往的事情我也不會遺憾，這一切的學習、過程，都是一個感恩的狀況，我們當然無法控制其他人的情緒跟想法，我們只能做好自己，就是往前走、往前看。」

她透露綜藝教母張小燕曾提點她主持要放輕鬆，得知入圍也傳簡訊祝賀，「她是第2個傳簡訊給我的人，跟我說『恭喜啊，很感動啊，有沒有哭啊，真的是不容易啊』。」

沈玉琳、Melody風格大相庭徑，主持前彼此不熟，但錄第一集就一拍即合，Melody分析：「因為我們都是土象星座、摩羯座，溝通良好，雖然風格看起來不一樣，但工作模式蠻相近的。」

沈玉琳則誇張說2人彷彿前世認識，讚Melody懂得「順藤摸瓜」，「我講我的，她會纏饒著，繼續延神，創造很特別的化學反應，這也是觀眾愛看我們節目的原因」。

至於金鐘戰袍，沈玉琳說原本預算10萬內，所以結帳看到28萬，吃驚程度無法言語，「但我不能表現出來，表現出來就Low掉了，其實我嘴唇在抖，但我一直Hold住，嘴裡還念說『才28萬啊，你們這裡算比較便宜喔』。」

他刷卡結帳時更糗，攜帶的2張卡，有一張怕被人盜領，額度較低，但忘記僅20萬，結果額度不夠，只好再刷另一張無限卡，笑喊：「一套衣服刷了我2張卡，一張還刷爆！」

Melody尚未準備好戰袍，沈玉琳慫恿要她「大秀性感」，惹得Melody羞說「我比不過人家」，但肯定會給驚喜，也自曝正積極減重，目標再瘦2公斤，笑指身邊都是「晚娘」，嚴格控管她飲食。