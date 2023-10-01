目前位於鵝鑾鼻東南東方海面的輕颱小犬，已於今（1）日20時升級成中度颱風，路徑潛勢圖也再度北修。氣象署表示，小犬目前正以西北轉西北西朝台灣方向前進，未來強度還會繼續增強，預計周三、周四（4日、5日）達到巔峰，對台灣影響也最明顯。

根據氣象署資料，小犬的中心氣壓是970百帕，以每小時14轉8公里速度向西北轉西北西進行，中心附近最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺，7級風暴風半徑150公里，10級風暴風半徑50公里。

氣象署說明，風力上，周二（3日）起沿海及離島風力將逐步增強，周三、周四各地沿海空曠地區將有9至11級以上強陣風，特別是台灣海峽側因為地形效應，內陸亦有較強陣風的機會。

氣象達人彭啟明提到，小犬中心未來有機會登陸恆春半島，而且接近台灣時是最強的時候；氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則提醒，北北基、宜花東、恆春未來雨勢會相當有感。