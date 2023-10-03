65歲「傳奇歌后」潘越雲唱紅〈天天天藍〉、〈夢田〉、〈我是不是你最疼愛的人〉等經典歌曲，是80年代的知名女歌手，潘越雲除了歌唱本業，她也在淡水經營餐廳，販售收藏的唱片、飾品和古董，不過潘越雲近日卻被員工爆料「脾氣很大、整天罵員工，被客人評論還會去罵客人，要求撤評論」，對此，潘越雲經紀人也回應了。

潘越雲被評論爆料「板娘潘越雲脾氣很大，整天罵員工，說她永遠是對的，以為她是慈禧太后，被客人評論還會去罵客人，要求人徹（撤）評論，在螢幕上說她多有愛心、多愛動物也是假像」，對方還稱：「被寫負評就恐赫人說要提告，我相信她很快的會上報，這種人被爆料也是正常的。」

潘越雲被爆和螢幕知性形象差很大，根據《TVBS新聞網》報導，潘越雲經紀人強調指控都不是事實，並表示對方是離職員工，當初每天只來2小時的臨時工，對方自覺無法勝任工作而請辭，未料離職隔天就留言區爆料。針對指控，潘越雲揚言提告，已經請律師寄出信函，要告對方公然誹謗。