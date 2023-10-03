潛艦國造召集人黃曙光日前指控，有名立委「一直在搞」潛艦國造案，在扯後腿。國民黨立委江啟臣今(3日)在立法院院會上質疑，黃曙光若沒有告發，恐涉瀆職。前海軍艦長張競在《大新聞大爆卦》節目強調，綠營執政多少罪惡假機密之名行之，保護國家機密非掩蓋醜聞。德文諺語稱「一半的真話就是謊話」！黃曙光發現有犯罪行為不告發，違反《刑事訴訟法》第241條的公務員義務，除了話講一半不道德，還有行政缺失及法律責任。

「我們叫作《國家機密保護法》，不叫『國家醜聞保護法』！」張競今(3日)發言提到，根據《國家機密保護法》第5條，國家機密不得基於下列目的：第一，為隱藏違法或行政疏失；第二，為限制、妨礙事業之公平競爭；第三，為掩飾特定之自然人、法人、機關機構之不名譽行為，譬如什麼升等論文保存30年；第四，拒絕或延遲公開政府資訊。「我們想想看，在綠營執政之下，機密、機密，多少罪惡假汝之名而行？」

張競表示，今天事情之所以搞大，是因為黃曙光在那邊講話講一半，德文中有句諺語：「一半的真話，就是謊話！」你講一半真話，然後說：你自己去猜？這種是很不道德的。根據《刑事訴訟法》第241條：公務人員辦理公務職，有發現犯罪行為，應予告發！所以黃曙光在確知有人非常違反今日資訊時代的做事方法，居然還要飛到外國，去找一個中共大使館，把資料送他？

「天吶！今天我們活在這個世代，除非洪荒世界的人，哪一個人不是用電子網路在傳送資料？而且解析度又高，又快又好！」張競質疑，哪一個二百五，到今天還要買張機票，拎一堆資料飛到其他國家去送？你既然辦理公務知道這個，你應該就要告發。假如你現在還沒有告發，他不但負有行政缺失的責任，還負有法律的責任。這實在是三十年前癟腳的間諜電影情節。