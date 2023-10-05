前總統馬英九2日表示，拒絕出席今年十月十日的國慶大會，並直言蔡英文政府將雙十國慶日的英文名稱，改成「Taiwan National Day」，中文翻譯就是「臺灣國慶日」是極其不負責任的做法，此話一出引發各界熱議。對此，前立委郭正亮認為，現在藍營立委會不會出席國慶大典已經不重要了，重點是國民黨主席朱立倫會不會出席。

郭正亮昨（4）日在節目《下班瀚你聊》表示，針對馬英九掀起拒絕出席國慶大典的議題，據他了解，民眾黨主席柯文哲應該會去，柯不想玩這個議題；另外藍營北部2大諸侯，台北市長蔣萬安跟新北市長侯友宜好像都要自辦國慶。

除此之外，郭正亮還分析，「國民黨立委可能有人不會去，但我覺得立委不重要，重點是國民黨主席朱立倫會不會去」。

不過對於國慶大典上出現「Taiwan National Day」等字樣，郭正亮認為，民進黨知道國慶是有法源的，不敢亂來，邀請卡上面是寫中華民國，邀請卡視同政府文書，這和法律直接有關。而主視覺寫個「Taiwan National Day」，在法律上只是文宣品，它就有一個解釋的空間，但馬英九覺得這個是混淆視聽，不能接受。