一名網友分享，某天晚上去賣場買泡麵，一次性掃貨了30碗，結果卻被一旁的大媽罵沒水準，還說他根本就是在「插隊」，因為大媽站在貨架前考慮要買，結果他完全沒問，一上來就直接搜刮一空，實在很沒禮貌，也引起網友討論，兩派人戰翻。

一名網友在「匿名公社」上分享，某天晚上10點多去賣場採買補貨，到了現場發現貨架上的牛肉泡麵只剩下30碗，他就一次性全拿了，當他把泡麵丟到購物車的時候，一旁的大媽見狀竟罵他很自私也很沒水準，讓他聽了一頭霧水。

原PO表示，那位大媽認為他越過在貨架前考慮要不要購買的民眾，就直接把所有產品拿走的行為是在「插隊」，正確的方式應先詢問她有沒有要買，沒有的話才能將產品搜刮一空，但原PO認為旁邊還有散裝泡麵可選，又不是沒別的東西可買了，怎料大媽卻說「我家不能開伙煮飯，只能買碗裝泡麵！」讓他覺得莫名其妙。

貼文引起網友討論，兩派人戰翻，有人認為原PO一次買30碗泡麵，的確是蠻誇張的行為，。「有散裝，為何全買碗裝？你一樣也是想方便，為何你自己可以別人不行」、「買30碗是怎樣？雖然她無理取鬧，但如果是我，可能會留個2碗給她，畢竟這只是颱風天應急用」。

另有網友則說，如果還在考慮要不要買，可以先拿在手上想吧！「我都不知道貨架前面還有排隊的規定，誰制定的規定」、「買東西還要考慮別人，這是有事嗎？買東西不就是考慮自己需要多少？」、「考慮就應該先拿在手上啊，不然被拿走就只能自己摸摸鼻子算了」。